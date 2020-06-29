Salgını unuttular, kendilerini dışarı attılar - Son Dakika

Salgını unuttular, kendilerini dışarı attılar

Sivas'ta pandemiyi hiçe sayan vatandaşlar havanın ısınmasıyla birlikte caddeleri doldurarak yoğun kalabalıklar oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta pandemiyi hiçe sayan vatandaşlar havanın ısınmasıyla birlikte caddeleri doldurarak yoğun kalabalıklar oluşturdu

Ülkemizde görünmeye başladığı günden bu yana 5 bini aşkın insanın ölümüne neden olan Korona virüsü salgını etkisini sürdürüyor. Vaka sayılarının azalmaya başlaması ile 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecine adım atılmıştı. Ancak vaka sayılarında ki düşüş son günlerde artış göstermeye başladı. Sivas'ta vatandaşlar 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından salgını unutarak kendilerini sokağa attı. Havanın güzel olmasıyla birlikte caddeleri dolduran vatandaşlar sosyal mesafe kuralına da dikkat etmedi. İstasyon ve Atatürk caddesinde oluşan kalabalık görenleri hayrete düşürdü. Maske takmanın zorunlu olduğu ilde ise polis ekipleri maske takma ve sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşlara gerekli uyarılarda bulundu. Kurallara uyulması gerektiğine dikkat çeken bazı vatandaşlar ise, duruma tepki gösterdi.

Sağlık çalışanı Serdar Çakmak salgının gevşeklik kaldırmayacağını belirterek "Yoğun bakımda bir çok hasta var. Bunların bir çoğu nefes alamayarak resmen işkence çeke çeke ölüyorlar. İnsanların bunu görüp daha çok dikkat etmesi lazım. Korona virüs basite alınacak bir olay değil. İnsanlar salgın bitti olarak algılıyor ama salgın her geçen gün artıyor. Sivas'ta bir buçuk ay öncesine göre daha fazla yatan hasta mevcut. Buda sosyal mesafeye uyulmadığı sürece bu hastalığın daha da büyüyeceğini, aşı bulunmazsa bu sayı ve ölümlerin giderek artacağını gösteriyor" dedi.