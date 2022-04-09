Salgının 2. yılında İstanbul'da hava kirliliği yüzde 8 azaldı - Son Dakika
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Salgının 2. yılında İstanbul'da hava kirliliği yüzde 8 azaldı

09.04.2022 11:21

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci yılında hava kirliliği önceki senelere göre yüzde 8 azaldı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci yılında hava kirliliği önceki senelere göre yüzde 8 azaldı.

Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında insanların evlerinde kalması ve araç kullanmaması belirli bir dönem havayı iyileştirdi. Böylece kirliliğin azalması sağlandı.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle hava kirliliği oranının bazı dönemlerde azaldığı, bazı dönemlerde de arttığı görüldü.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalite ölçüm istasyonlarından derlediği verilere göre, İstanbul'da partikül madde (PM10) hava kirliliği, salgının ikinci yılında önceki senelere oranla yüzde 8 azaldı.

Salgının 2. yılında İstanbul'da hava kirliliği yüzde 8 azaldı
Salgının 2. yılında İstanbul'da hava kirliliği yüzde 8 azaldı
Salgının 2. yılında İstanbul'da hava kirliliği yüzde 8 azaldı

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Hava Kirliliği, İstanbul, Tragger, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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