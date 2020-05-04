Salgının başladığı Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı sonrası 3 yeni vaka - Son Dakika
Son Dakika Dünya Salgının başladığı Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı sonrası 3 yeni vaka - Son Dakika Dünya

Salgının başladığı Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı sonrası 3 yeni vaka

6 saat önce

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'de 1 Mayıs İşçi bayramı kapsamında kutlama yapan yüzlerce kişiye rağmen ülke 3 yeni koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Salgının başladığı Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı sonrası 3 yeni vaka, System.String[]

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'de 1 Mayıs İşçi bayramı kapsamında kutlama yapan yüzlerce kişiye rağmen  ülke 3 yeni koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Küresel tehdit haline gelen ve hayatı felç eden koronavirüs salgının başladığı Çin'de karantina uygulamalarının gevşetilmesinin ardından 1 Mayıs İşçi bayramı nedeniyle yola çıkan milyonlarca kişiye rağmen Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 3 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Komisyon, vakaların ikisinin Şangay'da bir diğerinin ise  Şantung eyaletinde tespit edildiğini belirtti. Son gelişmelerle birlikte ülke genelinde vaka sayısı 82 bin 880'e ulaştı. Toplam 481 aktif vakası bulunan ülke yeni ölüm bildirmedi.

BAYRAMIN İLK ÜÇ GÜNÜNDE 85 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ

1 Mayıs İşçi Bayramı süresince ülke genelinde 117 milyon kişinin seyahat etmesi beklenirken tatilin ilk üç gününde yaklaşık 85 milyon kişinin yurtiçinde  seyahat ettiği bildirildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, 1 Mayıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 10:38 Kaynak: DHA


Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Salgının başladığı Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı sonrası 3 yeni vaka - Son Dakika
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