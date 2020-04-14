Salgının başladığı Çin'den müjde: Aşı çalışmasında ikinci aşamaya geçildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Salgının başladığı Çin'den müjde: Aşı çalışmasında ikinci aşamaya geçildi - Son Dakika Dünya

Salgının başladığı Çin'den müjde: Aşı çalışmasında ikinci aşamaya geçildi

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Covid-19) salgınına karşı çalışmaları dünya genelinde aralıksız şekilde sürüyor.

Salgının başladığı Çin'den müjde: Aşı çalışmasında ikinci aşamaya geçildi, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Covid-19) salgınına karşı çalışmaları dünya genelinde aralıksız şekilde sürüyor. Salgının başladığı Çin'de 3 farklı koronavirüs aşısı için klinik denemelerin ikinci aşamasına gelindiği duyuruldu.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'den son dakika haberi geldi. Çin medyasında son dakika olarak duyurduğu haberinde Çin'de 3 farklı aşı için yapılan klinik çalışmalarında ilki aşamının Mart ayının sonunda bittiği; ikinci aşamanın ise 12 Nisan başladığı ifade edildi. Öte yandan, koronavirüs aşılarına ilişkin klinik denemelerde ikinci aşamaya geçen ilk aşıların bunlar olduğu belirtildi.

'İKİNCİ AŞAMA 84 YAŞINDAKİ BİR ERKEKTE DENENDİ"

Çin medyasının haberine göre 13 Nisan'da ikinci aşamasına geçilen klinik denemelerde ilk aşı yapılan kişinin, 84 yaşında Xiong Zhengxing adlı bi erkek olduğunu duyurdu. Hastalığın risk grubundaki 60 yaş üstü kişileri daha çok etkilemesi nedeniyle ikinci klinik testinin 60 yaş üzeri kişilerde deneneceği ifade edildi.

AŞI NE İÇERİYOR

Daha önce yapılan araştırmalarda, koronavirüsün, konak hücreye ait 'furin' adlı enzim ile aktive olan bir spike protein yardımı ile hücre zarına bağlanarak hücreyi enfekte ettiği anlaşıldı. Çin medyası, aşının içerisinde yer alan virüsün modifiye edilmiş genomları sayesinde hastanın bu virüse bağışıklık kazanmasının sağlandığını ve tekrar virüse maruz kalma durumunda, bağışıklık sisteminin virüsü engellediğini duyurdu.

İLK AŞAMAYA 108, İKİNCİ AŞAMA 500 KİŞİ OLACAK

Habere göre, ilk klinik denemelere 108 kişi katıldı ve denemeler 27 Mart'ta sona erdi. Sağlık kontrolüne alınan kişilerin durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Öte yandan, klinik denemelerin ikinci aşamasında 500 kişinin yer alacağı bildirilirken, bunların 273'üne 13 Nisan'da aşı yapıldığı kaydedildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 05:50 Kaynak: DHA

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