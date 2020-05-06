Salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde okullar açıldı - Son Dakika

Çin'de koronavirüs salgınının başlangıç yeri olan Vuhan'ın başkenti olduğu Hubei eyaletinde, bu yıl büyük sınavlara girecek olan 9. ve 12. sınıflar okullara geri döndü. Okula dönen öğrencilerin koronavirüs testi yaptırmış olmaları zorunluluğu bulunuyor.

Koronavirüsün başlangıç yeri olan Çin'in Vuhan kentinde hayat kademeli olarak normale dönmeye başladı. Üniversite öğrencileri ve üst sınıfları kapsayan okula dönüş kararında, henüz küçük sınıfların yer almadığı açıklandı.

OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Vuhan yetkilileri okula dönmeden önce öğrenci ve öğretmenlere koronavirüs testinin zorunlu tutulduğunu ifade etti. Üniversite kampüsleri ve sınıfların detaylı olarak dezenfekte edildiği açıklandı. Sınıflar, sosyal mesafe kullarına göre düzenlendi.

PEKİN'DE OKULLAR GEÇEN HAFTA AÇILDI

Okulların girişlerinde tüm öğrenciler, termal tarayıcılar tarafından ateşleri ölçüldü ve yüksek ateşi olan öğrenci ve okul görevlileri evlerine gönderildi. Çin'in diğer bölgelerinde özellikle Pekin ve Şangay'da Ocak ayından bu yana kapalı olan okullar ise geçen hafta kademeli olarak açılmıştı.