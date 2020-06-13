Salgının başladığı Vuhan'da karantinaya genç 102 kilo aldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgın nedeniyle 5 ay boyunca evde kalan 26 yaşındaki Zhou adlı kişi 102 daha alarak, 279 kiloyla kentin en ağır insanı oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgın nedeniyle 5 ay boyunca evde kalan 26 yaşındaki Zhou adlı kişi 102 daha alarak, 279 kiloyla kentin en ağır insanı oldu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) başladığı Çin'in Vuhan kentinde 26 yaşındaki Zhou salgın nedeniyle uygulanan karantina sürecinde 102 kilo aldı. Zhou'nun karantina öncesi 174 kilo olduğu belirlirtilirken, Zhou'nun 5 aylık karantina sürecinde 279 kiloya ulaştığı belirtildi. Hızlı kilo artışı nedeniyle aniden hastalanan Zhou ay başında hastaneye kaldırıldı. Toplamda 279 kilo olan Zhou'nun Vuhan'ın en ağır insanı olarak açıklandı. 9 GÜN ÖZEL OLARAK BAKILDI Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi doktorlarından Li Zehen'i 31 Mayıs'ta kendisine yardım etmesi için arayan Zhou'nun sağlık durumu 9 günlük özel bakımın ardından normale döndü. Hastanedeki hemşirelerin titizlikle ilgilendiği Zhou'nun aniden kilo alış nedeni hakkında açıklama yapılmadı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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