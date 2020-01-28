Salgının ekonomik etkileri büyüyor - Son Dakika
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Salgının ekonomik etkileri büyüyor

10 dakika önce

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 106'ya yükselirken, küresel piyasalar turizm sektörü şirketleri başta olmak üzere panik satışlara tanık oluyor.

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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 106'ya yükselirken, küresel piyasalar turizm sektörü şirketleri başta olmak üzere panik satışlara tanık oluyor. Türkiye'de de turizmciler sektörün şimdiden etkilenmeye başladığını söylüyor.

Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:51 
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