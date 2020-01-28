Salgının ekonomik etkileri büyüyor
10 dakika önce
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 106'ya yükselirken, küresel piyasalar turizm sektörü şirketleri başta olmak üzere panik satışlara tanık oluyor.
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 106'ya yükselirken, küresel piyasalar turizm sektörü şirketleri başta olmak üzere panik satışlara tanık oluyor. Türkiye'de de turizmciler sektörün şimdiden etkilenmeye başladığını söylüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:51
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