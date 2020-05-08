Salgının En Ağır Sonuçları Yoksul Ülkelerde Görülecek - Son Dakika

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüne yakalanan toplam kişi sayısı 265.000'i geçti, hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise 3 milyon 840 binin üzerinde. Dünyanın pek çok yerinde virüsün yayılmasının yavaşladığı belirtilirken hayatın normale dönmesi için aksiyonlar alınmaya başlandı. Ancak virüsle yeni tanışmış, henüz salgının başında olan ülkeler de bulunuyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, salgının en ağır sonuçlarının, dünyanın en yoksul ülkelerinde görüleceğini ifade etti.



Avrupa'da hükümetler hayatı normale döndürmek için eylem planları hazırlamaya başladı. Normalleşme eylem planını hayata geçiren ülkelerden birisi de Almanya oldu. Koronavirüs ile mücadelede sona yaklaşan, virüsü kontrol altına almayı başaran Almanya'da, başta Dortmund olmak üzere okullar açılmaya başladı. Öğrenciler maske ile okullara gitmeye başladılar. Okullar, sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak yeniden düzene sokuldu.



Hemen Önlem Alınmazsa Açlık ve Yoksulluk Sorunuyla Karşı Karşıya Kalacağız



Mark Lowcock, hemen önlem alınmadığı taktirde açlık ve yoksulluk sorunuyla karşılaşılacağını buna bağlı olarak da çatışmaların meydana geleceğini belirtti. Açlık krizinin kapıda olduğunu belirten Lowcock, olağanüstü önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı yoksul, gelişmemiş, virüs salgınına karşı çok daha güçsüz olan ülkeler için 4.7 milyar dolarlık ek ödenek çağrısında bulundu.



Koronavirüs salgınından dünyanın ne kadar etkilendiğinin altı çizilirken, salgın daha tam olarak atlatılmadan açlık ve yoksulluk ile karşı karşıya kalınmasının ne kadar tehlikeli olabileceği belirtildi. Birleşmiş Milletler, küresel insani yardım planı için geçtiğimiz aylarda 2 milyar dolar talep etmiş ancak talep ettiği miktarın yarısına yakınını toplayabilmişti. Yapılan 4.7 milyar dolarlık ek ödenek çağrısının ise ne kadarına cevap geleceği henüz bilinmiyor.