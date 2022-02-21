Salgının etkilerinden kurtulmayı hedefleyen turizmci erken rezervasyondan umutlu - Son Dakika

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, güvenli turizm sertifikasına sahip otellerde erken rezervasyonlarda yüzde 50 doluluk oranlarına yaklaşıldığını, bunun salgın öncesini yakalama umutlarına güç verdiğini söyledi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Özden, AA muhabirine, 2021 yılında salgına rağmen oldukça iyi bir sezon geçirdiklerini anlattı.

Otelcilerin salgının getirdiği zararın önemli kısmını telafi ettiğini ancak salgın öncesindeki en iyi sezon olan 2019 yılı rakamlarını henüz yakalayamadıklarını dile getiren Özden, erken rezervasyonlarda iyi bir hava yakalanmasının umutları artırdığını ifade etti.

Özden, şöyle konuştu:

"2022 yılı rezervasyonları gayet iyi gidiyor. Özellikle İngilizler oldukça yoğun. Bulgaristan pazarından Ege Bölgesi'ne ilgi var. Almanya, Romanya ve Polonya pazarları da çok iyi. Şu andaki görüntü 2019 yılı rakamlarını yakalayacağımız yönünde. Kültür ve Turizm Bakanımızın açıkladığı birtakım hedefler var. O hedeflerin tutacağını düşünüyorum. Şu anda pozitif anlamda çok ciddi bir görünüm var. Erken rezervasyonlar bazı otellerde yüzde 40'larda, bazılarında ise yüzde 50'ye çıkmış durumda. Turizmin iyi olduğu 2019 yılının erken rezervasyon döneminde yani ocak-şubat aylarına göre şu an daha iyi rezervasyon geliyor. Sektörde bir normalleşme var. Oteller erken açma planları yapmaya başladı. Personelleri erken işe çağıracaklar."

Nisan-ekim arasındaki 7 aylık süreçte otellerdeki doluluk oranlarının ortalama yüzde 80'i bulacağını düşündüklerini aktaran Özden, sezon ortasında ise tam doluluk beklediklerini aktardı.

Erken rezervasyon kapsamında özellikle temmuz ve ağustos için avantajlı fiyatlar verildiğine işaret eden Özden, talebin bu seyirde devam etmesi halinde fiyatların kademeli olarak yükselebileceğini aktardı.

"Salgında Türkiye'yi keşfettiler"

Güvenli turizm sertifikası kapsamında Kovid-19 önlemlerinin en üst düzeyde devam ettiğini anımsatan Özden, Türkiye'nin doğası, denizi, tarihi, hizmet kalitesi ve fiyatlarının yanı sıra güvenli tatil imkanlarıyla öne çıktığını dile getirdi.

Salgının Türkiye için avantajlı yönünün de olduğunun altını çizen Özden, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mesela, İspanya ve Yunanistan'ın doğru düzgün kapılarını açamadığı dönemler oldu. Bu ülkelere alışmış, Türkiye'ye gelmemiş ciddi bir İngiliz ve Alman kitlesi vardı. Onlar Türkiye'ye geldiler ve keşfettiler. Bize ilave bir misafir portföyü oluştu. O insanlar tekrar gelmek istiyorlar. Çünkü memnun kaldılar Türkiye'den. Bunun dışında çalıştığımız tüm pazarlarda turist sayıları artıyor."