Salgının etkilerini zıplayarak siliyorlar (2) - Son Dakika

Salgının etkilerini zıplayarak siliyorlar (2)

Kangoo Kulüp Türkiye üyeleri, Kovid-19 salgını ve salgın nedeniyle alınan önlemlerin bedensel ve psikolojik etkilerinden, açık havada özel üretim ayakkabıları üzerinde zıplayarak kurtuluyor.

Kangoo Kulüp Türkiye üyeleri, Kovid-19 salgını ve salgın nedeniyle alınan önlemlerin bedensel ve psikolojik etkilerinden, açık havada özel üretim ayakkabıları üzerinde zıplayarak kurtuluyor.

Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir evlerinden çıkmayan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesiyle kilo vermek için farklı sporlara yöneldi.

Dünyada 60 ülkeden fazla ülkede yaygın şekilde yapılan Kangoo Jumps aktiviteleri, son yıllarda kilo vermek isteyenlerin tercihi haline geldi.

Kangoo Jumps'ta, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) dünyaya döndüklerinde astronotların bacak kaslarında oluşan zayıflığı önlemek için geliştirdiği özel ayakkabılar kullanılıyor.

Sosyal mesafeye dikkat ederek spor egzersizlerini yapıyorlar

Uluslararası Kangoo Jumps Eğitmeni Kemal Yatmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde vatandaşların 4 aydır evlerinde kaldığını ve spor yapamadığını anımsattı.

"Kangoo Kulüp Türkiye"nin, vatandaşları salgının etkilerinden kurtarmak için spor etkinlikleri düzenlediğini aktaran Yatmaz, açık havada, sosyal mesafeye dikkat ederek 45 dakika boyunca egzersiz yaptıklarını söyledi.

İnsanların adeta "spora aç şekilde" kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Yatmaz, salgın nedeniyle etkinlikteki kişi sayısını sınırlı tuttuklarını, alanın büyüklüğüne bağlı olarak en fazla 15 kişilik gruplar oluşturduklarını aktardı.

Kangoo Jumps ayakkabıların NASA tarafından üretildiğini belirten Yatmaz, "Eklem bölgelerine zarar vermiyor. Menisküs, bel fıtığı, omurilik gibi rahatsızlığı olan kişilerin bu sporu yapmasında hiçbir sıkıntı yok. Keyifli, eğlenceli, bol oksijenli derslerimiz oluyor." dedi.

Bu dönemde açık havada yapılan etkinliklere talebin arttığına dikkati çeken Yatmaz, şunları kaydetti:

"Açık havada yaptığımız spor egzersizleri ile evde yaptığımız egzersizler bir değil. Üç kişiyle başladık, şu anda bir hafta içerisinde 30 kişi olduk. Şu anda inanılmaz bir talep var. Biz kulüp olarak bu sporu tanıtmak istiyoruz çünkü zıplamak insana mutluluk verir. Bunu zaten bizzat deniyoruz. Keyifli eğlenceli derslerimiz oluyor herkesin bu derslere katılmasını tavsiye ediyoruz."

Yatmaz, 45 dakikalık derslerde ortalama 700 ila 1000 kalori arasında yakılabildiğini söyledi.

Kangoo jumps kas gücünü arttırıyor

Kangoo Jumps Eğitimeni İpek Öney ise diğer sporlara göre kangoo jumps'un kas gücünü arttırdığını ve kalori yaktırdığını belirtti. Yaylı sisteme sahip kangoo jumps ayakkabılarına çoğu kişinin ön yargıyla yaklaştığını ifade eden Öney, kullandıktan sonra ise "Ne kadar kolaymış" yorumunun yapıldığını anlattı.

Kangoo jumps yapanların başka spora artık ihtiyaç duymacağını söyleyen Öney, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En az 25-30 dakika en fazla ise 45 dakika yapılabilen bir spor. Hem eğlenceli hem de sıkılmadan çok güzel kalori yakabiliyorsunuz. Vücudun bütün bölgelerini çalıştırıyor bu spor çünkü el ayak bacak koordinasyonu çok iyi. Yaklaşık 40 dakika içinde hepsini aynı anda kullanmaya çalışıyoruz. En çok çalışan kas grubu bacak ve kalça. Dışarıda derslerimiz başladığı itibaren yoğun talep geldi biz de bu konudan çok memnunuz."

Kilo Vermek, Türkiye, NASA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:52 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgının etkilerini zıplayarak siliyorlar (2) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:53 Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:43 Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti 22:07 Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
22:53
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
22:43
Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı
22:07
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 00:17:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgının etkilerini zıplayarak siliyorlar (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]