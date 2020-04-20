Salgının fuarcılık sektörüne maliyeti 145 milyar dolar - Son Dakika
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Salgının fuarcılık sektörüne maliyeti 145 milyar dolar

6 saat önce

Koronavirüs salgınıyla birlikte iptal edilen fuarlar, şirketlerin ticari temaslarını ve pazarlama faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

Salgının fuarcılık sektörüne maliyeti 145 milyar dolar, System.String[]

Koronavirüs salgınıyla birlikte iptal edilen fuarlar, şirketlerin ticari temaslarını ve pazarlama faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Dünya genelinde yılın ikinci çeyreğinde fuarlar için imzalanan toplam 145 milyar dolar değerindeki sözleşme askıya alındı. Geliştirilen sanal fuar platformları ise bir nebze de olsa yaşanan mağduriyete çözüm olmaya çalışıyor.


Dünya genelinde 2 ayı aşkın süredir etkisini devam ettiren koronavirüs salgını nedeniyle teknolojiden, mobilyaya, sanayi ürünlerinden beyaz eşyaya pek çok fuar organizasyonu ertelendi veya iptal edildi. Uluslararası Fuar Endüstrisi Derneği'nin verilerini derleyen B2B e- ticaret platformu TradeValley, dünya genelinde 2020 yılının ikinci çeyreğinde düzenlenmesi planlanan 325'i aşkın fuarın iptal edildiğini ve toplam 145 milyar dolarlık fuar sözleşmesinin askıya alındığını açıkladı. Yılın ikinci çeyreğindeki iptaller nedeniyle ekonomik kayıp ise 88,2 milyar dolar olarak kaydedildi. 2019 yılında 482 fuarın düzenlendiği Türkiye'de ise geçtiğimiz yıl en çok fuarın düzenlediği Nisan ayında bu yıl 70 fuar koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan 11 fuarın durumu ise belirsizliğini koruyor.


Bu tablo karşısında harekete geçen TradeValley, fuarların iptalinden dolayı mağduriyet yaşayan işletmelere katkı sağlayabilmek adına sanal fuarcılık sistemi ExpoValley'i hayata geçirdi. Dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçileri tek tıkla bir araya getirecek sanal fuar platformu ile maliyetlerden tasarruf edilmesi ve fuar süreçlerinin daha verimli planlanması hedefleniyor.


"İlk sanal fuar ücretsiz"


Koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen fuarlar nedeniyle iş temasları olumsuz etkilenen işletmelerin bu süreci en az zararla atlatmaları için destek olmayı amaçladıklarını belirten B2B e-ticaret platformu TradeValley kurucusu Yusuf Yenitürkoğulları," Modern ve yenilikçi teknolojimizle hayata geçirdiğimiz ExpoValley ile Covid-19 virüsü sebebiyle mağdur olan tüm üretici ve tüccarların yanında olmak için çalışıyoruz. Sanal fuarcılığın daha da önem kazanacağını düşündüğümüz bu dönemde her sektöre özel sanal fuarlar düzenleyerek yurt içi ve yurt dışından çok sayıda toptancı, üretici, ihracatçı ve çözüm ortağının tek tıkla iletişim imkanına sahip olmasını ve iş bağlantılarını genişletmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 4 Mayıs 2020 itibariyle ilk ExpoValley fuar organizasyonunu ücretsiz olarak gerçekleştireceğiz. Attığımız bu adımın ticari hayatta yaşanan olumsuzlukları kısa sürede telafi etmesini ve ülke ekonomimize değer katmasını umuyoruz" dedi.


"Dünyanın her yerine tek tıkla ulaşmak mümkün"


TradeValley tarafından geliştirilen sanal fuar platformu ExpoValley ile dünyanın herhangi bir yerinde faaliyet gösteren katılımcı ve ziyaretçileri tek bir platform üzerinde buluşturularak ürün ve hizmetlerin pazarlanmasına ve iş birliklerini geliştirilmesine olanak sağlanacak. Ciddi bir zaman ve maliyet avantajı oluşturduklarını belirten Yusuf Yenitürkoğulları, "Düzenlenen fuarlara katılmak için ise web kamerası, mikrofon ve internet bağlantısı olan bir bilgisayar veya mobil cihaz yeterli olacak. Eş zamanlı olarak sunulan Türkçe, İngilizce ve Arapça canlı çeviri hizmeti ile de katılımcıların yabancı dil sorunu yaşamadan gerekli görüşmeleri yapmaları sağlanacak. Sanal fuarların güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için bulut teknolojisi kullanılan platformda tüm sesli ve görüntülü içerikler de uçtan uca şifreleniyor" dedi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:15 Kaynak: İHA

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