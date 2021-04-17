"Salgının gölgesindeki Ramazan ayında ambalajlı ve güvenli sudan şaşmayın" - Son Dakika

Pandemi gölgesinde geçirilecek Ramazan ayında tüketicilerin sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve gerekli tüm denetimlerden geçen ambalajlı suları tercih etmesinin önemine değinen Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, oruç sürelerinin daha da uzayacağı Ramazan ayının son günlerinde, doğru beslenmenin yanında yeterince su içmek sağlığımızı ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için en önemli konu olarak karşımızı çıkıyor. Bu ihtiyacı karşılarken sağlıklı, güvenilir, hijyenik olan ambalajlı suların tercih edilmesi de önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Karamehmetoğlu, "Kişiden kişiye değişse de insan vücudunun yarısından fazlası sudur. Normal şartlarda bir insan sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için günde 2,5- 3 litre suya ihtiyaç duyar. İhtiyaç duyulan miktar cinsiyete, yaşa ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterir. Su ihtiyacının yüzde 20'si gıdalardan, geriye kalanı ise içeceklerden karşılanır" dedi.

Uzmanlara göre, oruç tutanların hem gıda hem sıvı tüketmediği Ramazan ayında, önemli ölçüde sıvı kaybı yaşandığı; iftar ve sahur arasındaki saatlerde yeterli miktarda su içerek sıvı ihtiyacının karşılanması gerektiği kaydedildi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ONAYLADIĞI SU TÜKETİLMELİDİR"

Bağışıklık sistemini güçlendirme ve sağlığı korumanın yeterli su tüketimi olmadan, kaliteli ve güvenli su içmeden mümkün olmayacağını belirten SUDER Başkanı Karamehmetoğlu, "Koronavirüs salgını bir yıldan fazladır hayatımızda. Hepimiz için zor geçen bu dönemde, ambalajlı sular en temel ihtiyaçlarımızdan birini, güvenli bir şekilde karşılama konusunda önemli bir işlev görüyor" diye konuştu.

Hüseyin Karamehmetoğlu, "Ambalajlı sular, kaynağında, şişelenme aşamasında ve tüketiciye ulaştırıldığı noktada tüm aşamalarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. Halk sağlığını gözeten üreticilerimiz ise ulusal mevzuatların yanı sıra, uluslararası standartlara uygun üretimden taviz verilmiyor. Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığınca onaylı ve denetimlere tabi şekilde üretilen ambalajlı suları güvenle tüketebilir. Bu vesile ile tüm halkımızın ve tüketicilerimizin Ramazan ayının mübarek olmasını diler, dünyanın ve ülkemizin pandemiyi geride bırakacağı sağlıklı bayramlar yaşamayı temenni ederim. Salgın devam ettiği sürece devletimizin belirlediği önlemlere uymak hepimizi koruyacaktır" ifadelerini kullandı.