Salgının ortaya çıktığı Vuhan'da düzenlenen partilere tepki yağıyor - Son Dakika

Salgının ortaya çıktığı Vuhan'da düzenlenen partilere tepki yağıyor
18.12.2020 11:58
Tüm dünya ikinci kez karantinaya girerken, koronavirüsün çıktığı Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen partiler sosyal medyadan tepkilere neden oldu.
Tüm dünya ikinci kez karantinaya girerken, koronavirüsün çıktığı Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen partiler sosyal medyadan tepkilere neden oldu.
Dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 1.6 milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını bir yıl önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Dünya ikinci kez eve kapanırken, kentte hayatın normale dönmesiyle birlikte gece hayatı da hareketlenmeye başladı. Kentte gece hayatı, şehirdeki kısıtlamaların sona ermesiyle hızla kaldığı yerden devam etmeye başladı. Wuhan kentinde yapılan partiler tepki çekti. Parti görüntüleri, sosyal medyada ve dünya basınında eleştirildi.
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