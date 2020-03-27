Salgının Ruhsal Etkileri: 'İşlevsel Kaygı Hayatta Tutar' - Son Dakika

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Salgının Ruhsal Etkileri: 'İşlevsel Kaygı Hayatta Tutar'
12 dakika önce
Corona virüsü salgını, hastalık korkusunun yanı sıra sosyal hayatın kısıtlanması ve eve kapanmanın getirdiği ruhsal baskıya da neden oluyor.
Corona virüsü salgını, hastalık korkusunun yanı sıra sosyal hayatın kısıtlanması ve eve kapanmanın getirdiği ruhsal baskıya da neden oluyor. VOA Türkçe, Psikiyatrist İlker Küçükparlak ile salgınla psikolojik anlamda başa çıkmanın yollarını konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:46
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