Salgının Ruhsal Etkileri: 'İşlevsel Kaygı Hayatta Tutar' - Son Dakika

Corona virüsü salgını, hastalık korkusunun yanı sıra sosyal hayatın kısıtlanması ve eve kapanmanın getirdiği ruhsal baskıya da neden oluyor. VOA Türkçe, Psikiyatrist İlker Küçükparlak ile salgınla psikolojik anlamda başa çıkmanın yollarını konuştu.