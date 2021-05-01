Salgının süt tüketimine etkisi - Son Dakika

Sakarya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakan Candemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde süt tüketiminin üretiminden az olduğu için üreticilerin sıkıntı yaşadığını söyledi.

Candemir, AA muhabirine, damızlık hayvanların sektörün geleceği için önemli olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'nda damızlık nitelikli dişi hayvanların kesiminin önlenmesine yönelik kontrol ve önlemleri aldıklarını söyledi.

Mevsimsel olarak süt üretiminin artış gösterebileceğine işaret ederek, "Şu anda aylık süt üretimimiz, sanayide işlenen 400 ton civarındadır. Fakat tüketim üretimden düşük olduğu için üreticilerimiz biraz sıkıntıya girdi çünkü salgın nedeniyle birçok iş yerinin kapalı olması süt tüketimini düşürmüştür." ifadesini kullandı.

Süt üretim maliyetlerinin de fazla olduğuna değinen Candemir, şu an sütün üreticiden 2,5 liraya alındığını ancak yem fiyatları yüksek olduğu için üreticilerin zor duruma düştüğünü aktardı.