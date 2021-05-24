Salgının vurduğu Hindistan'da bir çift, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle uçakta evlendi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs'ün (Kovid-19) vurduğu Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki kısıtlamalar nedeniyle bir çift, uçakta dünya evine girdi.

Ülke basınındaki habere göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Mayıs'a kadar kısıtlamaların bulunduğu ve düğünlerin azami 50 kişiyle sınırlandırıldığı Tamil Nadu'da bir çift, daha kalabalık düğün yapmak için tarifeli uçak kiraladı.

Çift havada dünya evine girerken, uçaktaki düğüne 130 davetli katıldı.

Madurai kentinden havalanan uçak, Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore'ye uçtu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, düğünde Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edilmesi eleştiri konusu olurken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), havacılık şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.

DGCA ayrıca, söz konusu olayla ilgili sert tedbirler alınacağını duyurdu.

Hindistan'da, son 24 saatte 222 bin 315 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 26 milyon 752 bin 447'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 454 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı ise 303 bin 720'ye çıktı.