Salgınla birlikte ıhlamura talep arttı - Son Dakika

Salgınla birlikte ıhlamura talep arttı

Ihlamurun kilogram fiyatı 200 liraya kadar yükseldi

Vatandaşlar, ıhlamuru yüksek fiyatı sebebiyle artık gramla satın alıyor

KÜTAHYA - Kütahya'da havaların soğumasıyla birlikte ıhlamur satışlarında büyük artış olduğu belirtildi.

Son dönemde adeta altın fiyatları gibi sürekli artışta olan ıhlamur fiyatı 200 liraya kadar yükselirken, vatandaşlar, ıhlamuru yüksek fiyatı sebebiyle artık gramla satın alıyor.

Ihlamura ilginin arttığını belirten işletmeci Rahmi Şen, "Pandemi dönemi ile birlikte ıhlamura olan talep arttı. Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon ve sakinleştirici özelliği başta olmak üzere çok sayıda faydası olan ıhlamura her zaman talep var ancak bu pandemi döneminde hastalıklara karşı direnci artıran ıhlamura ve diğer ürünlere talep daha da arttı. Fiyatlar ise geçtiğimiz yıllara göre oldukça yükselmiş duruda. Biz işletmemizde kilogram fiyatını 200 TL'den satış yaparken piyasada 250 ila 300 TL arasında satışı yapılıyor. Bizler de fiyatı her geçen sene artış gösteren ıhlamuru gram ile 5'er 10'ar TL'lik paketler halinde hazırlayarak müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ihlamurun pandemi döneminde artış göstermesinin nedeni ise gribal enfeksiyonlara, öksürüğe, sinirleri yatıştırıcı, sakinleştirici ve hastalıklara karşı direnç artırıcı özellikleri bulunması" dedi.

Salgın döneminde ıhlamuru evlerden eksik etmediklerini dile getirerek vatandaşlar, fiyatının cep yakmasından dolayı bütçelerine göre ihtiyaç oldukça gram ile satın aldıklarını ifade ettiler.