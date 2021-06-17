Salgınla geçen eğitim yılı "Birlikte Başardık" sloganıyla çekilen belgesel filmle ekrana taşındı - Son Dakika

Maltepe Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla geçen eğitim yılının hikayesini, "Birlikte Başardık" sloganıyla çekilen "Pandemi ve Uzaktan Eğitim" belgeseliyle ekrana taşıdı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler'in (BM) hazırladığı pandemi raporunda, dünya çapında salgından etkilenen öğrenci oranının yüzde 94 olduğu, bunun 1,58 milyar çocuk ve gence denk geldiği bilgisi yer aldı.

Eğitime ara verilmesi kararının hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu, tüm seviyelerdeki sınıf ve okullara yönelik canlı ders için düğmeye bastı. Kısa zamanda EBA, Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10'uncu, dünyada ise 3'üncü eğitim sitesi oldu. Üniversitelerin tamamı da uzaktan eğitime geçti ve 8 milyonu aşkın öğrenci kesintisiz eğitim aldı.

Maltepe Üniversitesi de salgınla geçen bu zorlu yolculuğu, "Birlikte Başardık" sloganıyla hazırladığı belgesel filmle ekrana taşıdı. Hayata geçirilen filmle Türkiye'nin uzaktan eğitim hikayesindeki kahramanların seslerini duyurmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında tarlada, kentte, sokakta, evde eğitimine devam etmeye çalışan öğrenci, veli ve öğretmenlerin kamera karşısına geçerek yaşadıklarını anlattıkları film, pandemiyle geçen üç eğitim döneminin fotoğrafını çekiyor.

Tamamı gerçek hikayelerden ve röportajlardan oluşan belgesel film için Van'dan İzmir'e, Erzincan'dan İstanbul'a Türkiye'nin dört bir yanı karış karış dolaşıldı, 7'den 70'e, öğretmeninden öğrencisine eğitim halkasının her kademesine mikrofon uzatıldı.

"Eğitim sistemi hem kendisini ispat hem de eksiklerini görebilme fırsatı buldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Türkiye'nin uzaktan eğitim mucizesini anlatan belgesel filmin; yaşanan zorlukları, emeği, sabrı, gülmeyi, ağlamayı, yorulmayı, ama asla pes etmemeyi anlattığını belirterek, "Pandemi sürecinde eğitimin sürmesi çok önemliydi. Kendi hikayemizi yazdık." ifadesini kullandı.

Uzaktan eğitimin pandemi şartları nedeniyle mecburiyetten tercih edildiğini ancak en iyi haliyle icra edildiğini aktaran Prof. Dr. Karasar, şunları kaydetti:

"Eğitim sistemi pandemi sürecinde hem kendisini ispat hem de eksiklerini görebilme fırsatı buldu. Elbette zorlandık, aksaklıklar oldu ama el birliğiyle iyi niyetle çabayla azimle aştık. Eksikler elbette var, hiçbir sistem mükemmel değildir ancak önemli olan bunun farkında olmak, çözümleri üretmeye çalışmak. Bu nedenle 'Birlikte Başardık' sloganıyla ekranlara taşıdığımız filmimiz ile bu süreci sayelerinde atlattığımız başta tüm öğrencilerimize ama en çok öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyor, emeklerine ve sabırlarına selam gönderiyoruz."