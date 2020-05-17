'Salgınla ilgili önlemler, kişilerde temizlik takıntısı ihtimalini artırıyor' - Son Dakika

RUH Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, "'Virüs bulaşacak' düşüncesi ile salgınla ilgili önlemler ve öneriler kişilerde temizlik takıntısı görülme ihtimalini artırıyor" dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, koronavirüs salgınının ardından başlayan hijyen çalışmaları ile virüse dair önlem ve abartılı önerilerin obsesif kompülsif bozukluğun (OKB) bir türü olan temizlik takıntısını yaygınlaştırabileceğini söyledi. Salgın sürecinde en sık görülen takıntının; 'virüs, mikrop, kir ya da pislik bulaşacak' düşüncesi olduğunu kaydeden Karayağız, "'Virüs bulaşacak' düşüncesi ile salgınla ilgili önlemler ve öneriler kişilerde temizlik takıntısı görülme ihtimalini artırıyor. Bulaş düşüncesi gelince bunu rahatlatmak için kişinin yaptığı tekrar eden davranışlar yani ellerini yıkama, temizlik yapma ve bulaşık ve çamaşırları tekrar tekrar yıkama davranışlarını buna örnek olarak verebiliriz. Aslında kaygıyı azaltmaya yönelik başlayan ancak zaman içerisinde aşırı ve abartılı olup kişinin günlük yaşantısını etkileyen düşünsel veya davranışsal eylemlerdir" dedi.

'KAYGI BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ OLANLAR RİSK ALTINDA'

Geçmişte kaygı bozukluğu rahatsızlığı öyküsü olan ve ailesinde ya da birinci derece akrabalarında OKB teşhisi almış olanların bu süreçte daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Karayağız, kişinin kendisinde OKB olup olmadığını anlamak için dikkat etmesi gerekenlere dair şu bilgileri verdi:

Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen genel kurallara uyuluyorsa bir sıkıntı yok. Ama hastalık bulaşacak düşüncesi sürekli kişiyi yokluyorsa, bir gün içerisinde 1 saatten fazla bu düşüncelerle haşır neşir oluyorsa OKB'nin obsesyon kısmından şüphe etmeye başlamak lazım. Ayrıca kişi, ellerinin 20 saniye yıkamasının yeterli olacağının söylenmesine rağmen, daha uzun sürelerde ellerini yıkıyorsa, sabunla yetinmiyor, deterjan gibi başka temizlik malzemeleri kullanıyorsa da artık OKB patlak vermiş durumdadır. Bu durumda bir uzmana başvurmalıdır."

Dr. Şaban Karayağız ayrıca vatandaşların Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerine uymalarını istedi.