Salgınla kilit vurduğu kafeteryasını kredi desteğiyle açmaya hazırlanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi", Kocaelili işletmeci Gülten İlhan'a (45), mali yükü nedeniyle bir daha açamayacağı endişesi taşıdığı kafeteryası için adeta "can suyu" oldu.

İlhan, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki kafeteryasını, Halkbank'ın kredi katkısıyla yeniden faaliyete geçireceği günleri bekliyor.

İlhan, AA muhabirine, yıllarca çeşitli firmalarda ön muhasebe işleri yaptığını, eşyalarını taksitle temin ettiği kafeteryasını ise yaklaşık 7 ay önce "sıfır sermaye"yle açtığını söyledi.

İş yerini açarken dükkan sahibinin ilk ay kira almadığını, depozito istemediğini, koronavirüs salgını dolayısıyla da 2 ay kira almayacağını ifade ettiğini dile getiren İlhan, Kovid-19 salgını dolayısıyla işlerinin durma noktasına geldiğini, yaklaşık bir aydır faaliyette olmadığını, normalleşme sürecinde de yeniden faaliyete geçebileceğinden endişe duyduğunu aktardı.

Umutlarının tükendiği sırada Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi"nin açıklandığını, kredi başvurularında istenen teminat, kefil gibi prosedürleri dahi düşünmeden adeta koşarcasına bankaya gittiğini dile getiren İlhan, ilk müracaatında kredi puanının istenen limitin altında olduğunu, yetkililerin başvurusunu yine de işleme aldığını kaydetti.

İlhan, kredi puan seviyesinin düşürülmesiyle bankadan kendisini aradıklarını ve müracaatının ikinci gününde kredisinin onaylandığını anlattı.

"Bankada 'evraklarım eksik' deyip müracaattan vazgeçseydim, hüsrana uğrayacaktım." diyen Gülten İlhan, "Şimdiye kadar hiçbir şeyi hazır bulmadım, hep elim boş dönmüşümdür. Hiç böyle çabalamadan bir şey kazanmadım." ifadelerini kullandı.

İlhan, şöyle devam etti:

"Esnaf Destek Paketi'ni iş yeri sahibimin eşi haber verdi. Sıcağı sıcağına ilk gün gittim, bankalara henüz talimat gelmemişti, geri döndüm. 2-3 gün sonra tekrar gittim. Sıramı beklerken konuşulanlara kulak misafiri oldum. Kredi çekmek isterken tarlasıydı, eviydi, kefiliydi, arabasıydı gibi şeyler soruluyordu, ben de zorunlu olduğunu düşünüp hüsrana uğradım. Şube müdürüyle görüştüm, durumumu anlattım, müracaatımı aldılar. Bir süre sonra beni aradılar ve ertesi gün için bankaya davet ettiler. Şubeye gittim, 1-1,5 saat içinde işlemler tamamlandığında paramı aldım, çıktım. Yalnızca Esnaf Kefalet kaydımı istediler, kefil gerekmeden kredimi aldım. Aynı gün Paraf Esnaf Kart başvurumu da yaptım, henüz elime ulaşmadı."

Gülten İlhan, kredinin geri ödemesinin ise kolay şartlarda planlandığını, 6 ayda bir ödeme yapacağını sözlerine ekledi.