"Salgınla mücadelede en büyük desteğin teknolojiden beklendiği" öngörüsü - Son Dakika

"Salgınla mücadelede en büyük desteğin teknolojiden beklendiği" öngörüsü

21.01.2021 16:11

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, "Bu süreçte, insan yaşamı ve sağlığının birinci planda olduğunu, salgınla mücadele konusunda en büyük desteğin teknolojiden beklendiğini ve şirketlerin kaynaklarını bu yöne aktardıklarını deneyimledik.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, "Bu süreçte, insan yaşamı ve sağlığının birinci planda olduğunu, salgınla mücadele konusunda en büyük desteğin teknolojiden beklendiğini ve şirketlerin kaynaklarını bu yöne aktardıklarını deneyimledik." dedi.

ECHO Summit, Marketing Türkiye ve Deloitte iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı, TÜBİSAD, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğinin (ETİD) desteğiyle bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor.

Çevrim içi olarak düzenlenen zirvede konuşan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Karaca, "alışverişe çıkma" ve "alışverişe gitme" kalıplarının artık eskisi kadar kullanılmadığını söyledi.

Bu dönemde alışverişe çıkıldığında bunun bir ihtiyacı karşılama eğiliminden çok, "biraz hava almakla" bağdaştırıldığını ifade eden Karaca, "Bu bile yaşadığımız dönüşümün boyutunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor." dedi.

Tarihte ilk kez değişimi yönetme ve şekillendirmenin teknoloji ile açıklanabilir hale geldiğini vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, insan yaşamı ve sağlığının birinci planda olduğunu, salgınla mücadele konusunda en büyük desteğin teknolojiden beklendiğini ve şirketlerin kaynaklarını bu yöne aktardıklarını deneyimledik. Sağlığımız, iş hayatımız ve sosyal hayatımız üzerinde büyük etkileri olan pandeminin başlıca maddelerinden biri de uzaktan çalışmak ve uzaktan eğitim oldu. Milyonlarca insan evlerinden çalışmaya başladı. İlkokuldan üniversite seviyesine kadar milyonlarca öğrenci, uzaktan eğitim dönemine geçiş yapmış oldu. Bu noktada teknoloji, hayatımıza dahil edip etmemeyi seçtiğimiz bir kavram olmaktan çıktı.

Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak, çalışmak, eğitim almak, hatta yeri geldiğinde ailemiz ve arkadaşlarımız ile görüşmek için teknolojiye başvurmak zorunda olduğumuzu gördük. Özellikle ev elektroniği ve küçük ev aletleri ön plana çıktı. Gıda ve market, salgın sürecinde yükselen kategori olarak ön plana çıktı. Özellikle sosyal medya platformlarının kullanımının aktifliğiyle dikkati çeken ülkemizde internet kullanım oranının yüzde 80'e ulaştığını da görmüş oluyoruz."

"Dönüşüme ayak uyduramadığı için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan birçok yapı olacak"

Kübra Erman Karaca, hem iş yaşamı hem de sosyal yaşamda başarılı bir dijital dönüşüm sınavı verildiğini, bu sınavın başarısında perakende, e-ticaret ve bilişimin oluşturduğu iş birliğinin rolünün yadsınamayacağını söyledi.

Karaca, "Salgınla birlikte hayatımızın merkezine giren uygulama ve teknolojilerin kendini geliştirmeye ve ilerlemeye devam edeceğini bugünden görebiliyoruz. Birkaç yılda geldiğimiz noktaya birkaç ayda gelmenin etkisiyle bu çevikliğe ayak uydurabilenler güçlenerek ayakta kalırken, dönüşüme ayak uyduramadığı için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan birçok yapı da olacak." diye konuştu.

Karaca, McKinsey'in yaptığı çalışmaya göre, "2021'in, tüm dünya için yeni normale geçiş süreci olmasının öngörüldüğünü", yeni normalin öne çıkacak trendinin "intikam alışverişi" veya "intikam harcaması" olacağının tahmin edildiğini aktardı.

"Dünyamızı şekillendiren nokta; ticaret"

Facebook Perakende ve FMCG Sektör Çözümleri Lideri Ayberk Demirci de dünyayı şekillendiren noktanın ticaret olduğunu vurgulayarak, "Her şeyi şekillendiren, dünyada ilişkileri şekillendiren nokta özellikle sınır ötesi ticaret oldu." dedi.

Demirci, salgının ticareti çok etkilediğini ifade ederek, "Global krizler geçmişte birçok sınırlama yapmıştı. Şu an bir çoğumuz evden çalışıyoruz. Ofislere gidemiyoruz. Aslında bu, geçmişte hayatı etkileyen noktalardandı ama e-ihracat noktasında günümüzde artık internet var." diye konuştu.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Marketing Türkiye, Bilişim, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Salgınla mücadelede en büyük desteğin teknolojiden beklendiği' öngörüsü - Son Dakika Ekonomi


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