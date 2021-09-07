Üye Girişi
Salgınla mücadelenin fedakar savaşçıları: İkiz hemşireler - Son Dakika

Salgınla mücadelenin fedakar savaşçıları: İkiz hemşireler

07.09.2021 10:09

Salgınla mücadelenin fedakar savaşçıları: İkiz hemşireler Kırıkkale'de ikiz hemşireler; Ümran ve İrem Argana (23), yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor.

Salgınla mücadelenin fedakar savaşçıları: İkiz hemşireler

KIRIKKALE - Kırıkkale'de ikiz hemşireler; Ümran ve İrem Argana (23), yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli ikiz hemşireler; Ümran ve İrem Argana (23), ilkokul, lise ve üniversite eğitimlerini birlikte tamamladı. 8 ay önce de aynı kurumda hemşirelik mesleğine başladı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı da ön cephede fedakarca savaşıyorlar. İkiz hemşirelerin tek temennisi ise güz dönemine kadar aşılama çalışmalarını tamamlayıp, pandemiden güzel bir şekilde çıkmak.

"Beraber özverili çalışıyoruz"

İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ümran Argana, virüsten kurtuluşun tek çaresi aşı olduğun belirterek, "Her zaman bizim hedefimiz aynı yönde oldu. İnsanlara faydamız olması için sağlık sektörünü çok istemiştik. O da üniversite hayatımızda nasip oldu. İş hayatımızda beraber olacağımıza da ihtimal vermiyorduk. Bu sefer ayrılırız demiştik ama Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde mesai arkadaşı oldu. Beraber güzel çalışıyoruz, beraber özverili çalışıyoruz. Bir birimize katkımız çok fazla ikiz olduğumuz zaman gücümüzün daha fazla olduğuna inanıyoruz. Ayrılmayı düşünmüyoruz, inşallah da bu şekilde devam eder" dedi.

"Çok şaşırıyorlar"

Vatandaşlardan da güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Ümran hemşire, "Aslında çok güzel tepkiler alıyoruz. Çevremiz aslında büyüdükçe büyüyor diyelim. Burada çalışma hayatımızda bile mesela Yahşihan halkı çok iyi tanımıştır şu kısa serüvende. Çok şaşırıyorlar. Herkes çok karıştırıyor. Ayırt eden çok nadirdir yani iş arkadaşlarımız olsun ilkokul lise çevremizdeki herkes karıştırıyor genelde" diye konuştu.

"Aşılama gerçekten Covid için önemli"

İşe başladıkları günden itibaren Covid-19 ile salgınıyla mücadele ettiklerini dile getiren Ümran hemşire, şunları kaydetti:

"Gerek aşılama olsun, gerek filyasyon olsun elimizden geldiğince ilerliyoruz. Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak, Yahşihan ilçesinde hem aşı oranı olarak çok yüksek tutmak istiyoruz hem de pozitif vakaları azaltmak istiyoruz. Gayretimiz bu yüzden. O yüzden elimizden geldiğince çabalıyoruz. Ekip arkadaşlarımız olarak çok güzel bir çalışma yürütüyoruz. Aşılama oranlarımız çok fazla, daha da yükseltmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince insanları arayıp aşı yaptırmayanları aşıya davet ediyoruz. Gelemeyenler içinde araç ayarlıyoruz. Yada evde hizmetimiz var. Mobil aşı ekiplerimiz ile birlikte aşılama yapıyoruz. Aşılama gerçekten Covid için önemli. Kurtuluşumuz için tek çare aşılama gözüküyor. Bu yüzden de aşılamayı da elimizden geldiğince yüksek tutmaya çalışıyoruz. Hastalarımızı bekletmemeye çalışıyoruz. Açıkçası 24 saat aşılama yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güz dönemine kadar bu aşılamayı bitirip, pandemiden güzel bir şekilde çıkmak istiyoruz."

"Başarı düzeylerimizde beraber ilerledi"

23 yıllık hayatlarında hiç ayrılmadıklarını anlatan İrem Argana da "Biz hiç ayrılmadık. Doğumdan bu yaşa kadar 23 yıllık hayatımızda. Hem birbirimizden hem ailemizden hem de Kırıkkale çevresinden hiç ayrılmadık. Biz bir şeyi beraber yapmaya alıştığımız için bu hep böyle gitti. Başarı düzeylerimizde beraber ilerledi. Buda bizim için hoş bir durum oldu. İlkokulda başlayan eğitim serüvenimiz; aynı sırayı paylaşmak, aynı öğretmenleri, aynı arkadaşları paylaşmakla devam etti. Sonra ideallerimizde aynı olmaya başladı. Aldığımız ders notları, üniversite sınavındaki notlarımız bile çok benzer yakınlıkta puanlardı. İkimizin de idealleri aynı olunca meslek hayatımız o şekilde şekillendi" diye konuştu.

"Çok güzel bir renk teşkil ediyorlar müdürlüğümüzde"

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü Fatma Sönmez ise "Yaklaşık 8 ay önce geldiklerinde bizim içinde ayrı bir heyecan oldular. Müdürlüğümüze, personelimize, tüm çalışmalarımıza ayrı bir ivme getirdiler. Çünkü ikiz olmalarından dolayı mı bilemiyorum ama bir birine tamamen gönül bağıyla bağlı, çok büyük bir heyecanla çalışan, yaptıkları işe çok büyük bir özveri katan, çok güzel bir renk teşkil ediyorlar müdürlüğümüzde. Verilen her işin üstesinden gelmesini biliyorlar; bir birlerine dayanıyorlar, güveniyorlar ve çoğumuzda onları ayırt edemiyoruz. Yahşihan halkı çok seviyor. Çok fazla güven teşkil ediyorlar. Biz kendilerinden çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Salgınla mücadelenin fedakar savaşçıları: İkiz hemşireler
Salgınla mücadelenin fedakar savaşçıları: İkiz hemşireler
Salgınla mücadelenin fedakar savaşçıları: İkiz hemşireler
Salgınla mücadelenin fedakar savaşçıları: İkiz hemşireler

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Kırıkkale, Yahşihan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Salgınla mücadelenin fedakar savaşçıları: İkiz hemşireler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargonun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı 10:09 Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargonun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı Beren Saat ve Kenan Doğulu tekne tatilinde öpüşürken görüntülendi 10:02 Beren Saat ve Kenan Doğulu tekne tatilinde öpüşürken görüntülendi Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid kadınlara: Biraz sabredin, kurumlar yerleşince taleplerinize yanıt alacaksınız 09:56 Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid kadınlara: Biraz sabredin, kurumlar yerleşince taleplerinize yanıt alacaksınız
Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı 09:07 Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı Son Dakika Haberi: Nipal virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi 08:34 Son Dakika Haberi: Nipal virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi FETÖ operasyonunda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı 08:02 FETÖ operasyonunda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı
Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede 07:31 Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede 60 merkezde yatan 952 yoğun bakım hastasının verileri açıklandı! Sinovac detayı endişelendirdi 07:16 60 merkezde yatan 952 yoğun bakım hastasının verileri açıklandı! Sinovac detayı endişelendirdi

Son Dakika Haberleri
10:08 Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargonun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı
10:04 Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek
09:58 Ekmek kuyruğunda çıkan kavgada13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
09:55 Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid kadınlara: Biraz sabredin, kurumlar yerleşince taleplerinize yanıt alacaksınız
09:34 Şoför, otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirirken alkollü adamın silahlı saldırısına uğradı
09:30 MasterChef'te İbrahim Tatlıses'in Nankör Kedi şarkısı eşliğinde Milhan'ın dans performansı beğeni topladı
09:25 Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı
09:20 Son Dakika - Taliban'ın ele geçirdiği direnişin merkezi Pençşir'den görüntüler
09:07 Kargo çalışanı, para karşılığı anlaştığı kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı
08:51 Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü
Yangın söndürme hortumundan su almak istedi, istasyon sular altında kaldı Yangın söndürme hortumundan su almak istedi, istasyon sular altında kaldı         
10:12
Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek         
10:04
Ekmek kuyruğunda çıkan kavgada13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Ekmek kuyruğunda çıkan kavgada13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi         
09:59
Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı         
09:26
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
İzzet Yıldızhan, çocuklarına hayat zorluğunu göstermek için otelinde iş verdi İzzet Yıldızhan, çocuklarına hayat zorluğunu göstermek için otelinde iş verdi         
08:00
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli         
22:43
İşe gitmeyen hemşire evinde ölü bulundu İşe gitmeyen hemşire evinde ölü bulundu         
22:05
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
"Benden Ne Olur" filminin fragmanına Hazal Kaya'nın öpüşme sahneleri damga vurdu         
19:49
İkinci çocuğuna hamile Ashley Graham'dan hayranlarını mest eden çıplak poz İkinci çocuğuna hamile Ashley Graham'dan hayranlarını mest eden çıplak poz         
19:30
Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı         
18:31
İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek İmamoğlu'ndan ihtiyaç sahiplerine ilaç gibi gelecek proje! Aylık 100 lira ödeme ile faizsiz para verilecek         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 10:20:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Salgınla mücadelenin fedakar savaşçıları: İkiz hemşireler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement