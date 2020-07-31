"Salgınla mücadelenin merkezinde" yoğun bayram mesaisi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin merkezi olan ve binlerce sağlık çalışanının görev yaptığı Ankara Şehir Hastanesinde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde "acemi kasaplar" nedeniyle yoğun mesai yaşandı.

Anadolu Ajansı (AA), Ankara Şehir Hastanesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde sağlık çalışanlarının zorlu mesaisine tanıklık etti.

Kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan vatandaşlardan bazıları ambulanslarla, bazıları da kendi imkanları ile Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Acil Servis başvurularının çoğunu, kurban kesimi sırasında yaşanan el yaralanmalarının oluşturduğu gözlendi.

Bayramda görev başında olan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Çomaklı, "Bayramda ailelerimizden uzakta hastalarımızla beraberiz. Onları iyileştirmeye çalışıyoruz. Zor bir süreç ancak alıştık, bu duruma ailelerimiz de alıştı." dedi.

Bayram mesaisine sabahın erken saatlerinde başladığını ifade eden Çomaklı, "Mesaiye başladığımda Kurban Bayramı'nın belki de en üzücü olaylarından birisine de denk gedim. Kesim esnasında bıçak bir hastanın boynuna gelmiş ve yaralanmıştı. Acile geçiyorum şimdi, bir kesi yaralanması daha başvurmuş. Bir yandan da genel kalp damar cerrahisi alanındaki hastalarımızın tedavileri sürüyor. Akşam 22.00 gibi ameliyattan çıkabiliriz." dedi.

Çomaklı, bayramda vatandaşların koronavirüs tedbirlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Maske, mesafe ve temizlik kuralı bundan sonraki hayatımızın içinde olması gereken bir nokta. Kurban Bayramı'nın sevincini, huzurunu sağlıklı geçirmemiz bu 3 kurala bağlı. Bundan sonra daha dikkatli olalım." uyarısında bulundu.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Çomaklı, Acil Servis'teki vakaya giderken ailesini de telefonla arayarak bayramını kutladı.

"Kasapların kesim yapması, yaralanmaları en aza indirecek"

Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Murat Ergani de bayramda, acemi kasapların çok olmasından dolayı tüm ekip olarak görev yaptıklarını belirterek, "Öğle saatlerine kadar 80 civarında gelen vatandaşımıza tedavi sunduk. Bir kısmını ameliyat ettik, bir kısmı ameliyatı bekliyor. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Sağlık çalışanlarının, genellikle bayram gibi özel günlerde hep mesaide olduklarını dile getiren Ergani, "Ben de ailemle bayram kutlayamıyorum. Genelde Kurban Bayramı'nda, bizim işimiz el cerrahisi olduğu için çok yoğun oluyoruz ve evimizde bayramı kutlayamıyoruz. Hastanelerde acillerde oluyoruz. Telefonla bayramlaşıyoruz. Hasretimizi bu şekilde gideriyoruz." diye konuştu.

Ergani, kurban kesimi nedeniyle oluşan yaralanmalara, vatandaşların yapması gereken ilk müdahale konusunda şu bilgileri verdi:

"Bu işi profesyonel kişilerin yapmasını istiyoruz. Kasapların yapması, yaralanmaları en aza indirecektir. Kesim esnasında ortaya çıkan kanamalarda vatandaşlarımızın hemen panik yapmaması, kanamayı durduracak bir baskıyla kapatması ve acilen acil servislere ulaşması gerekir. Hayvanlara bağlı olarak yaralanmalar da sık oluyor. Özellikle zincirin parmağa dolanmasıyla parmak ve organ kopmaları sık karşılaştığımız yaralanmalardan. Bu tarz durumlarda da uygun şekilde kesilen uzvun saklanarak sağlık merkezlerine ulaşılması gerekiyor."

Ergani, yoğun mesaisi esnasında bayramını kutlayamadığı eşi ve oğluyla da görüntülü bir görüşme yaparak bayramlarını kutladı.

"Bayramın ilk günü erkekler, ikinci günü kadınlar yaralanıyor"

Plastik Cerrahi Kliniğinden Op. Dr. Burak Yaşar ise Kurban Bayramı'nda el yaralanmalarının çok arttığına işaret ederek, "Plastik cerrahi ekibi olarak Ankara Şehir Hastanesinde görev başındayız. Yoğun bir gün geçiriyoruz. Birçok hastaya müdahalelerimizi yaptık, sürüyor. Akşam saatlerine kadar yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Kurban Bayramı'nda genelde ilk gün erkek hastalar kurbanı parçalarken yaralanıyor, ikinci gün de hanımefendiler et doğrarken yaralanıyor. Hastalarımızın cinsiyet dağılımı günlere göre değişiyor." dedi.

Bayramı genelde hastanede karşıladıklarını anlatan Yaşar, "Ailelerimiz de bu duruma artık alıştılar. İşin başına bizi uğurlayıp gönderiyorlar. En son 5-6 yıl önce ailemle birlikte bayram geçirdim. Bayramlarda özlemler biraz daha diğer zamanlara göre artıyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, Kurban Bayramı'nda işi ehline bıraksınlar." ifadelerini kullandı.

"Testereyi bilmeyen benim gibi kullanmasın"

Kurban keserken yaralanan Mehmet Demirci, tedavisi esnasında, "Kemiği keserken parmağı kestik. Daire testeresiyle elimi kestim. Kemik kesiyorduk. Allah'a şükür, buna da şükür. Dikkatsizlik başta, ondan sonra takdir. Ama çoğunlukla dikkatsizlik. Testereyi bilen kullansın, benim gibi bilmeyen kullanmasın." diye konuştu.

Kesim esnasında yaralanan Kasım Kaya ise "Hayvan irkilince bıçak avucuma geldi. İlk tedaviyi yaptılar, daha sonra ameliyat olacağım. İlk kez başıma böyle bir şey geldi. Herkes dikkatli olsun. Kesimde acele etmesin." sözleriyle yaşadıklarını aktardı.