Salgınla mücadelenin sürdürdüğü Avusturya'da Sağlık Bakanı Mückstein istifa etti - Son Dakika
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Salgınla mücadelenin sürdürdüğü Avusturya'da Sağlık Bakanı Mückstein istifa etti

03.03.2022 19:37
Salgınla mücadelenin sürdürdüğü Avusturya'da Sağlık Bakanı Mückstein istifa etti

Avusturya'da yaklaşık bir yıldır Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Wolfgang Mückstein, istifa ettiğini açıkladı.

Avusturya'da yaklaşık bir yıldır Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Wolfgang Mückstein, istifa ettiğini açıkladı.

Mückstein, düzenlediği basın toplantısında, önceki Sağlık Bakanı Rudolf Anschober'den Nisan 2021'de devraldığı görevi bıraktığını duyurdu.

Kovid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelede üstlendiği önemli görevi yüzde 100 performansla sürdürmeye çalıştığını belirten Mückstein, son günlerde görevine istediği düzeyde eğilemediğini söyledi.

Tehditler

Mückstein, büyük çoğunluğu aşı karşıtları olmak üzere ciddi oranda hem şahsı hem de ailesine yönelik tehditler aldığını, her zaman polis kontrolünde dışarı çıkmanın kendileri için yorucu olduğunu ifade etti.

Görevini istediği yüksek performansla sürdürememesi ve tehditlerden dolayı istifa kararı aldığını açıklayan Mückstein, koalisyonun büyük ortağı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile sorunlar yaşadığına ilişkin iddialar hakkında konuşmadı.

Mückstein'ın istifası sonrasında göreve gelecek yeni isimle, ülkede 2 yıllık salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı koltuğu 3. kez el değiştirmiş olacak.

Son 24 saatte 31 bin 556 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede, toplam vaka sayısı 2 milyon 775 bin 589'a çıktı. Virüs nedeniyle hayatının kaybedenlerin sayısı ise 36 artışla 14 bin 924'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, Avusturya, İstifa, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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