Salı Günleri Site İçinde Kuryeyi Gören Kaçacak Yer Arıyor

Salı günleri site içinde kuryeyi gören kaçacak yer arıyorSalı günleri, 160 araç kapasiteli otoparkı bulunan site sakinlerinin kabusları oldu420 konuttan oluşan sitenin araç park kapasitesi 160 olunca, sokaklara park eden site sakinlerine fahri müfettişten ceza yağdıErken gelenin park edip cezadan kurtulduğu site sakinleri ne yapacaklarını şaşırdıCezalardan şikayet etmek için toplanan site sakinlerine açıklama sırasında kuryeyle yine ceza geldi200'e yakın site sakini her salı günü gelen park cezasına isyan ettiAfşin Kent Sitesi Yöneticisi Zeynel Belen "Balkona mı çıkartalım?"ANTALYA - Antalya 'da site içerisindeki otoparklara sığmayan araçlarını çevredeki sokaklara park eden site sakinleri, fahri müfettiş tarafından yazılan park cezalarına isyan etti. Sokakta herhangi bir yasak uyarısı bulunmadan cezanın usulsüz olduğunu öne süren sakinler, cezaların geldiği her Salı gününün kendileriiçin kabusa dönüştüğünü söyledi. Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 304 sokakta bulunan Afşin Kent Sitesi sakinleri, her Salı günü gelen trafik cezalarından illallah etti. 420 konuttan oluşan sitenin araç park kapasitesi 160 olunca, 550 kayıtlı aracı bulunan site sakinleri çevredeki sokaklara park etmeye başladı. Yollara çift şeritli park etmek zorunda kalan site sakinlerine ise fahri müfettiş tarafından 61/1-a (Duraklama yasak yere park etme) maddesi ile 61/1-n (Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelik belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek) maddelerinden 108 lira para cezası uygulandı. Aralarında üst üste ikişer üçer ceza yiyenlerin bulunduğu yaklaşık 200 site sakini ise, belirtilen sokaklarda park yasağına dair uyarı levhasının bulunmadığını ileri sürerek kesilen cezalara mahkemede itiraz edeceklerini söyledi.Dertlerini anlatırken de ceza geldiYaşadıklarını anlatmak üzere site önüne toplanan yaklaşık 10 kişilik site sakini, basın mensuplarına açıklama bulunurken yoldan geçen kuryeyi görünce 'Yine ceza geldi' diye söylenmeye başladı. Kuryeye yönelen site sakinlerinden 7 kişiye kurye tarafından trafik cezaları iletildi."Sürekli ceza yiyoruz"Site yöneticisi Afşin Kent Sitesi Zeynel Belen, zamanında kentsel dönüşüm adı altında yapılan sitelerinde park sorunu bulunduğunu, bu yüzde site sakinlerinin sokaklara park etmek zorunda kaldığını kaydetti. 420 konuttan oluşan sitelerinde 160 araçlık park yerinin bulunduğuna dikkat çeken Belen "Neredeyse yüzde 99 herkesin aracı var. Bazı ailelerin ikişer üçer aracı var. 550 kayıtlı aracımız var. 160 araç aldığı için diğerleri tamamen dışarıda kalıyor. Biz de çevredeki sokaklara park etmek zorunda kalıyoruz. Sürekli bir fahri müfettişler tarafından ceza yiyoruz. Site sakinleri bu durmadan rahatsız" dedi."Balkona mı çıkartalım?"Park edilen sokaklarda park yasağı olduğuna dair herhangi bir levha olmadığını kaydeden Belen, "Levhalar olmadığı halde yol kenarlarında duraklama deniliyor. Madde 61/A maddesinden genelde ceza yiyoruz. Mecbur duraklayacağız. Biz bu arabaları balkona mı çıkartacağız? Çaresiziz. Şu anda 200 civarında yaşayan vatandaş var. İtiraz edip mahkemeye başvuracağız. Park edilmez levha yok, herhangi yasak belirten bir levha yok ama yediğimiz cezanın maddesi onun üzerine" diye konuştu.2 gün arayla üçüncü kez ceza yediğini belirten Mustafa Sipayi de "İnsan bir uyarır. İki gün üst üste yazılmaz yani. Toplamda 324 lira ceza yedik. İçeride yer yok. Güvenlik için apartman etrafına koyuyoruz. Başka sitelerdeki sakinler de bizim durumumuzda" diyerek cezalara sitem etti.