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Salı-Kırmızılılara Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, Fenerbahçe yüzünden bu kararı aldığı öne sürüldü - Son Dakika

Salı-Kırmızılılara Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, Fenerbahçe yüzünden bu kararı aldığı öne sürüldü

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:40

Hardalias'ın, Galatasaray kafilesinin Yunanistan'a girmemesi emrini vermesinde, geçen hafta Atina'da büyük gürültü kopmasına yol açan, 22 Ekim 2020'deki Panathinaikos-Fenerbahçe maçı ile ilgili ortaya atılan bazı iddiaların da etkisi olup olmadığı merak ediliyor. Sarı-Lacivertli takımdan iki sporcunun yüksek ateşli olmasına rağmen 'geçsinler' denildiği sonrasında koronavirüs çıkmalarından dolayı Hardalias'ın başının ağrıdığı öne sürüldü.

Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak üzere pazartesi akşamı Atina'ya gelen Galatasaray kafilesinin, yeniden test yapmadan Yunanistan'a alınmaması emrini veren Bakan Nikos Hardalias, başka bir Türk-Yunan maçı nedeniyle, yaklaşık 1 haftadır gündemde.

Hardalias'ın, Galatasaray kafilesinin Yunanistan'a girmemesi emrini vermesinde, geçen hafta Atina'da büyük gürültü kopmasına yol açan 22 Ekim 2020'deki Panathinaikos- Fenerbahçe maçı ile ilgili ortaya atılan bazı iddiaların da etkisi olup olmadığı merak konusu.

G.Saray'a Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, F.Bahçe yüzünden bu kararı aldığı iddia edildi

4 KİŞİ YÜKSEK ATEŞLİ ÇIKTI

Geçen hafta çarşamba gününe dönelim. Muhalefet yanlısı Efsyn gazetesi, 7 Temmuz'da manşetten duyurduğu haberde, Hardalias'ın, 21 Ekim 2020'de, Atina'da Panathinakios ile oynayacakları EuroLeague maçı Elefterios Venizelos Havaalanı'na gelen Fenerbahçe kafilesinde, 4 kişinin yüksek ateşli çıkmalarına rağmen "Geçsinler" emri verdiğini iddia etti. Gazete bu iddiasını, havaalanında görevli sivil savunma memuru ile ve amirinin, Pakistan numaralı cep telefonlarından yaptıkları mesajlaşmaya dayandırdı.

G.Saray'a Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, F.Bahçe yüzünden bu kararı aldığı iddia edildi

Efsyn'e göre 21 Ekim 2020'de, Atina Havaalanı'nda görevli memur ile amiri arasındaki diyalog şöyle:

-Memur: Fenerbahçe Takımı kafilesinde dört kişinin ateşi yüksek.

-Amir: Takımın geçmesine izin verin.

-Memur: Emin misiniz?

-Amir: Emir Hardalias'dan. Geçsinler

GÖREVDEN ALIN' ÇAĞRISI

Gazete haberinde ayrıca "Panathinakos o maçı 82-68 kazandı. Ancak, 5 gün sonra, takımda 2 oyuncunun Covid testleri pozitif cıktı" diye yazdı. Yunan televizyonları ve haber sitelerinde geniş yer alan bu iddia üzerine, ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA); Hardalias'ın, böyle bir emir verip vermediğinin araştırılması için savcılığın soruşturma başlatmasını istedi.

SYRiZA, Başbakan Miçotakis'e, Hardalias'ı görevden alması çağrısında bulundu.

HARDALIAS YALANLADI

Hardalias ise "Ne ben ne de bakanlıktaki yetkililer, F. Bahçe kafilesindeki 4 kişinin yüksek ateşi olduklarına dair bir bilgi aldık. FIBA ve Euroleague'in ilgili sağlık protokolleri çerçevesinde, gerekli tüm kontroller yapıldı. Haber yalan" diyerek, mahkemeye başvuracağını açıkladı.

'SAHTE KABADAYI' BENZETMESİ

Yunanistan'da ana muhalefetteki SYRİZA partisi dün akşam yeni bir açıklama yaparak,Hardalias'in Galatasaray kafilesinin Yunanistan'a girmesine izin vermemesi kararı ile Efsyn gazetesinin iddiası arasında bağlantı kurdu. SYRİZA'nın açıklamasında "Hardalias'ın, Fenerebahçe kafilesi ile ilgili ifşaatı unutturmak için, sahte kabadayılık taslayıp, Galatarasay kafilesi ile ilgili olaydan yararlanmaya teşşebüs ettiğine inanmak istemiyoruz" denildi.

G.Saray'a Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, F.Bahçe yüzünden bu kararı aldığı iddia edildi

YUNAN MEDYASINDAN G.SARAY2A SERT SÖZLER

Yunan medyası, Galatasaray kafilesine Atina Havaalanı'nda reva görülen kötü muameleye hiç değinmeden "Tahrikçi Galatasaray" ve "Türkler test yapmayı kabul etmeyince, Yunanistan'a girmelerine izin verilmedi" şeklinde başlıklar kullandı.

Salı-Kırmızılılara Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, Fenerbahçe yüzünden bu kararı aldığı öne sürüldü

Galatasaray, Fenerbahçe, Yunanistan, Ekim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salı-Kırmızılılara Yunanistan'a giriş izni vermeyen Hardalias'ın, Fenerbahçe yüzünden bu kararı aldığı öne sürüldü - Son Dakika Spor


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