Son Dakika Haberleri: Salı Pazarı'nı Gezdiler

Salı Pazarı'nı Gezdiler

1 saat önce

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, sandık bazlı çalışma kapsamında Salı Pazarı'nda yürütülen çalışmaya katıldı ve burada esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Salı Pazarı'nı Gezdiler, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve teşkilat üyeleri Salı Pazarı'nı ziyaret ederek burada seçim çalışması yürüttü. Pazarda esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Dağdelen, onlara seçimin önemini anlattı ve seçim için destek istedi.

İlginin yüksek olduğunu gören ve bunun memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Dağdelen, "Gündoğdu Mahallemizde Salı Pazarı esnafları ve hemşehrilerimizle ülkemizin ekonomik geleceği, beklentiler üzerine Hasbihal ettik, kıymetli önerilerini dinledik, 31 Mart seçimlerinde desteklerini istedik" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:48 Kaynak: Bültenler

AK Parti, Güncel
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