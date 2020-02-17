Salıcı: "CHP Genel Başkanı ile Muharrem İnce arasındaki görüşme çok normal bir görüşmedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salıcı: 'CHP Genel Başkanı ile Muharrem İnce arasındaki görüşme çok normal bir görüşmedir' - Son Dakika

Salıcı: "CHP Genel Başkanı ile Muharrem İnce arasındaki görüşme çok normal bir görüşmedir"

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP MYK toplantısı sürerken düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP MYK toplantısı sürerken düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını cevapladı. (3)

Salıcı: CHP Genel Başkanı ile Muharrem İnce arasındaki görüşme çok normal bir görüşmedir

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Oğuz Kaan Salıcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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