Salıcı: "Hiç bir arkadaşımızın CHP'de genel başkan adayı olmak istiyorsa ne bir engelle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salıcı: 'Hiç bir arkadaşımızın CHP'de genel başkan adayı olmak istiyorsa ne bir engelle... - Son Dakika

Salıcı: "Hiç bir arkadaşımızın CHP'de genel başkan adayı olmak istiyorsa ne bir engelle...

6 saat önce

Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Soru soran basın mensubu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması

Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (1)

Salıcı: Hiç bir arkadaşımızın CHP'de genel başkan adayı olmak istiyorsa ne bir engelle...

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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