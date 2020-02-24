Son Dakika › Güncel › Salıcı: 'Hiç bir arkadaşımızın CHP'de genel başkan adayı olmak istiyorsa ne bir engelle... - Son Dakika
Salıcı: "Hiç bir arkadaşımızın CHP'de genel başkan adayı olmak istiyorsa ne bir engelle...
6 saat önce
Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:22 Kaynak: AA
Soru soran basın mensubu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması
Toplantının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (1)
Son Dakika Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek HDP'nin 'şeffaf ittifak' açıklamasına CHP'li Salıcı'dan yanıt Doğu Perinçek, HDP ile ittifakı reddeden CHP'te tepki gösterdi: Türk milletine yalan söylüyorlar Son Dakika: İdlib'de stratejik öneme sahip olan Neyrab köyü, muhaliflerin kontrolüne girdi