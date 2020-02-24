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Salıcı: "(İttifaklar) Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında duruyoruz"
6 saat önce
Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:17 Kaynak: AA
Soru soran basın mensubu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (2)
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