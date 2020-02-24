Salıcı: "(İttifaklar) Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında duruyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salıcı: '(İttifaklar) Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında duruyoruz' - Son Dakika

Salıcı: "(İttifaklar) Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında duruyoruz"

6 saat önce

Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Soru soran basın mensubu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (2)

Salıcı: (İttifaklar) Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında duruyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:17 Kaynak: AA
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