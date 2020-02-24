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Salıcı: "Suriye devleti ile bir çatışma içine girilebilecek bir süreçten kaçınılması gerektiği...
7 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın salona gelişi Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:02 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın salona gelişi
Soru soran basın mensubu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (3)
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