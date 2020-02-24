Salıcı: "Suriye devleti ile bir çatışma içine girilebilecek bir süreçten kaçınılması gerektiği... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salıcı: 'Suriye devleti ile bir çatışma içine girilebilecek bir süreçten kaçınılması gerektiği... - Son Dakika

Salıcı: "Suriye devleti ile bir çatışma içine girilebilecek bir süreçten kaçınılması gerektiği...

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın salona gelişi Soru soran basın mensubu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın salona gelişi

Soru soran basın mensubu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. (3)

Salıcı: Suriye devleti ile bir çatışma içine girilebilecek bir süreçten kaçınılması gerektiği...

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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