Salifov'un katil zanlılarından ikisi daha yakalandı - Son Dakika

Salifov'un katil zanlılarından ikisi daha yakalandı

İSTANBUL - Antalya'da öldürülen Azer uyruklu suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli uçakta gözaltına alındı.

Antalya'da, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı "Lotu Quli" lakaplı Nasir Salifov, Serik ilçesindeki bir otelin restoranında birlikte yemek yediği yakın adamı tarafından başından silahla vurularak öldürülmüştü. 20 Ağustos'ta işlenen cinayetin ardından Salifov'u öldürdükten sonra kaçan A.H. ile K.Z. iki şüpheli, aynı gün Denizli- Ankara karayolu üzerinde yakalanmıştı.

Mafya hesaplaşmasına yönelik yürütülen soruşturmayı derinleştiren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salifov cinayetinde rol alan kişileri takibe aldı.

Cinayeti organize ettikleri edilen Azerbaycan uyruklu A.M. ve R.G.'nin havayolu ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul aktarmalı olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçeceklerini belirleyen İstanbul Polisi, havalimanında beklemeye koyuldu. Mafya hesaplaşmasına dönük cinayetin azmettiricileri oldukları belirlenen A.M. ve R.G.'nin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. Dün Bakü'den İstanbul'a gelip buradan Ukrayna'ya devam edecek olan tarifeli uçak piste indiği anda baskın yapıldı. Operasyonda suç örgütü üyesi A.M. ve R.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki isimli şüphelinin, cinayetin hemen öncesinde A.H. ile K.Z. adlı diğer faillerle İstanbul'da buluştukları ve olaydan birkaç gün öncesinde Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir otelde konakladıkları belirlendi. Zanlıların, cinayetin işlendiği olay günü Nadir Salifov'un öldürülmesinden hemen önce havayolu ile Türkiye'den ayrıldıkları tespit edildi.

Yakalanan A.M. ve R.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Cinayette parmağı oldukları ileri sürülen şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.