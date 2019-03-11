Salih Bayraktar, Özel Eğitim Gören Öğrencilerle Buluştu

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Reşitpaşa Mahallesi'nde bulunan Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Reşitpaşa Mahallesi'nde bulunan Şehit Üsteğmen Ali Büyükdicle Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.



Bayraktan, özel eğitim alan gençlerle masa tenisi ve yapboz oynarken, gençler keyifli dakikalar geçirdi. Bayraktar'ın ricası üzerine bir öğrenci, çantanın üzerinde yazan "Değişimin anahtarı, Sarıyer'in bayraktarı" yazısını okudu. Öğrencinin Bayraktar'a "adamın hası" diyerek sarılması duygulu anlara sebep oldu.



Bayraktar, burada öğrenci aileleri ve öğretmenlerle de okulda eğitim gören öğrencilere ilişkin fikir alış verişinde bulundu.



AK Parti'nin son 17 yıllık süreçte özel eğitim görmesi gereken çocukların ailelerine yönelik pek çok desteği sağladığını hatırlatan Bayraktar, dezavantajlı çocuklarla ilgili asıl görevin yerel yönetimlere düştüğünü kaydetti.



Bayraktar, dezavantajlı bireylerin fırsat verilmesi halinde pek çok imkansızı başardığını ifade ederek, sanat ve meslek eğitiminin yanı sıra spora kazandırma konusunda önemli çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

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