Salih bebek dünyaya gözlerini ambulansta açtı - Son Dakika

Salih bebek dünyaya gözlerini ambulansta açtı

Eskişehir'in Mihallıççık ilçesinde, hamile kadın ambulansta doğum yaptı.

Eskişehir'in Mihallıççık ilçesinde, hamile kadın ambulansta doğum yaptı. İl Ambulans Başhekimliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Unzile Şahin'in doğum sancısı tutunca, yakınları 112 Acil Servis Komuta Merkezini arayıp yardım istedi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Şahin'i ambulansa alarak Eskişehir Şehir Hastanesine götürmek için yola çıktı. Doğumun başladığını fark eden acil tıp teknisyeni Nihal Şerbetçioğlu, ambulans ekibinden Rümeysa Kaya ile Coşkun Arslan, hastane yolunda doğumu gerçekleştirdi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Unzile Şahin, hastaneye ulaştırılarak yenidoğan servisine alındı. Aile, yeni doğan bebeğe "Salih" adını verdi. Şerbetçioğlu, bebeğin ambulansta doğmasının özel bir an olduğunu belirterek, "Benim de bugün doğum günüm. Güzel bir doğum günün hediyesi oldu." ifadelerini kullandı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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