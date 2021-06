Salih Ekinci, esnafı dinledi belediyenin çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Bilgilendirme toplantılarıyla muhtar, esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, bu kez ilçe merkezinde faaliyet yürüten çarşı esnafını ziyaret etti. Ekinci, Yenişehir Mahallesi Cezaevi Caddesi ve Dörtyol esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Vatandaşların Cumalarını tebrik eden Başkan Ekinci, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi. Esnafların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Ekinci, Viranşehir'in gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirtti.

'Halka hizmet Hakk'a hizmettir'

Göreve geldiği günden beri düzenli olarak vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldiklerini belirten Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Bize ulaşamayanlara bizler ulaşmaya çalışıyoruz. Halkımız ve esnafımız pandemi sürecinde sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Bir nebzede olsa dertlerine çare olabilme konusunda elimizden gelebilecek her türlü yardıma hazır olduğumuzu kendileriyle paylaşıyoruz. Biz vatandaşımıza hizmet etmek için buradayız. Bu doğrultuda da imkanlarımızı Viranşehirli hemşerilerimiz için seferber ediyoruz. Her anlamda halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak benimsiyoruz. Viranşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan ve yapımı devam eden hizmet ve projelerle Viranşehir'in geleceğe koştuğunu ve cazibe merkezi haline geldiğini aktaran Ekinci, "Viranşehir'de büyük bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Büyük mağduriyet teşkil eden imar sorununu çözdük"

Belediyenin çalışmaları ile ilgili esnafa ve vatandaşa bilgi veren Başkan Ekinci, geçmiş dönemlerde mahkeme yoluyla iptal edilen ve büyük mağduriyet ve sorun teşkil eden imar sorununu gerçekleştirdiği yoğun çaba ve girişimleri sonucu çözüldüğünü kaydetti. Belediyenin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretten ötürü Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinciye teşekkür etti. - ŞANLIURFA