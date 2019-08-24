Salih Kalyon: "Burası tıpkı Bebek sahili gibi"

Ordu'nun Ünye ilçesinde çekimi devam eden Randıman filminin misafir oyuncularından biri olan sinema sanatçısı Salih Kalyon, "Ünye bildiğimiz İstanbul Beşiktaş'taki Bebek sahiline benziyor. Ben buraya ilk geldiğimde kendimi Bebek'te gibi hissettim" dedi.



Karadeniz şivelerinden oluşturularak aşk ve fındığı konu alan sinema filmi "Randıman" 2020 yılının Mart ayında seyircilerle buluşturulması bekleniyor. Filmin ajans sahibi rolünde misafir oyuncusu olan Salih Kalyon, Ünye'nin başka bir şehir, başka bir dünya ve bu dünyada ise tam anlamıyla Karadeniz ile özdeşleşmiş insanların olduğunu belirtti.



Artık film ekipleri Karadeniz ve doğuyu tercih ediyor



Filmlerin artık metropol şehirlerden uzak Karadeniz gibi farklı bölgelerde çekilmek istendiğini ifade eden Kalyon, "Yıllar önce bizim çocukluğumuzda Türkiye'nin ilk magazin dergisi 'Hayat Mecmuası' vardı ve bizim televizyonumuz o zaman o hayat mecmuasıydı. Bu gün Ünye'ye bakıldığında çok acil bir kültür merkezine ihtiyacı var. Artık film ve sinema çekimleri için İstanbul kendi kabuğuna sığmaz oldu. ve yönetmenler ve diğer ekip Karadeniz, doğu illeri gibi bir çok farklı noktaya film çekimlerine gidiyorlar. Bu gün şive tarzı dediğimiz konuşmalarımız bir çok Karadeniz Bölgesi'nde iyi bir dikkat çekmeye başladı. Burada çekilen Randıman da hem aşkı hem de insanlarımızın şivesini de ön plana çıkaracaktır" dedi. - ORDU