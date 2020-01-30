Salih Kapusuz'un acı günü - Son Dakika
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Salih Kapusuz'un acı günü

6 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, eski Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un ağabeyi Adem Kapusuz son yolculuğuna uğurlandı.

Salih Kapusuz'un acı günü, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, eski Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un ağabeyi Adem Kapusuz son yolculuğuna uğurlandı.


69 yaşında vefat eden Adem Kapusuz'un cenaze namazı Develi Çarşı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Salih Kapusuz ve vatandaşlar katıldı.


Adem Kapusuz'un cenazesi kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. - KAYSERİ

Salih Kapusuz, Milletvekili, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:23 Kaynak: İHA
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