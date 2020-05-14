Salih Kör - Sağlık Bakanlığı Hollanda'da yaşayan lösemi hastası Salih Kör'ü ambulans uçakla...

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşayan ve hastalığı son aşamaya ilerlediği gerekçesiyle tedavisine son verilen lösemi hastası Salih Kör, annesinin Türk yetkililere yönelik yardım çağrısı üzerine, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye götürüldü.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, anne Ruhsan Kör'ün yardım çağrısı üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Lösemi hastası Salih Kör'ün ailesiyle ve tedavi gördüğü hastaneyle iletişime geçtiklerini belirten Dişli, doktor raporlarını alıp Ankara'ya Sağlık Kurulu'na ilettiklerini anlattı.

Büyükelçi, kurulun incelemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından, Salih Kör ve ailesini almak üzere Hollanda'ya ambulans uçak gönderildiğini söyledi.

Şaban Dişli doktorların, 21 yaşındaki Salih Kör'ün rahatsızlığının son aşamaya ilerlediğini söylediklerini aktararak, "Türkiye, lösemi hastalarının tedavisi konusunda oldukça iyi durumda. Umarım kurtulma umudu doğar" dedi.

Dişli, koronavirüs nedeniyle uçuşların sınırlı olmasına rağmen, ambulans uçağın Rotterdam Havaalanı'na gelişi konusunda Hollandalı yetkililerden önemli bir destek gördüklerini de vurguladı.

Ailesinin verdiği bilgiyle göre, Karaman kökenli Kör ailesinin iki çocuğundan bir olan Salih Kör, iki yıl önce lösemi hastalığına yakalandı. Yapılan ilik naklinin ardından durumunda düzelme meydana gelen Kör, 2 ay önce yeniden rahatsızlandı.

Göğsünde hızla büyüyen bir tümör saptanan Ergün Kör'ün hastalığının son aşamaya ilerlediğini belirten doktorlar, yapacak bir şey olmadığı gerekçesiyle evine gönderdiler.

Anne Ruhsan Kör, geçen hafta Anneler Günü'nde, "Oğlum gözlerimin önünde eriyip gidiyor. Türkiye'de bazı hastanelerle görüştük. Yaşayacağına dair olumlu görüş belirttiler. Oğlumu Türkiye'ye götürmek istiyorum" diyerek, Ankara'dan yardım talebinde bulunmuştu.