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SALİH MEMİŞOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA TANIK SON EL ATEŞ EDİLENE KADAR MEMİŞOĞLU HAYATTAYDI - Son Dakika

SALİH MEMİŞOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA TANIK SON EL ATEŞ EDİLENE KADAR MEMİŞOĞLU HAYATTAYDI

18.08.2021 13:14
SALİH MEMİŞOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA TANIK SON EL ATEŞ EDİLENE KADAR MEMİŞOĞLU HAYATTAYDI, System.String[]

ÇEKMEKÖY'de metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ile çalışanı Ömer Faruk Zengin'in silahla ateş edilerek öldürülmesi ve 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin davada dinlenilen tanık Ömer Faruk Çınar, Camdan gördüğüm kadarıyla Mustafa Öztürk, Salih Bey'in kafasına bir el daha ateş etti.

ÇEKMEKÖY'de metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ile çalışanı Ömer Faruk Zengin'in silahla ateş edilerek öldürülmesi ve 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin davada dinlenilen tanık Ömer Faruk Çınar, Camdan gördüğüm kadarıyla Mustafa Öztürk, Salih Bey'in kafasına bir el daha ateş etti. Son el ateş edilene kadar Salih Memişoğlu hayattaydı dedi. Tanığın yalan söylediğini belirten sanık Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mütalaa hazırlanması için duruşma ertelendi.

ÇEKMEKÖY'de hayvanat bahçesinde metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ve çalışanı Ömer Faruk Zengin'in silahla ateş edilerek öldürülmesi ve 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılandığı dava görüldü. Memişoğlu'nun yanında çalışan tanık Ömer Faruk Çınar, tutuklu sanık Mustafa Öztürk'ün ofiste ateş etmeye başladığını ve dışarı kaçtığını belirterek 'Camdan gördüğüm kadarıyla Mustafa Öztürk, Salih Bey'in kafasına bir el daha ateş etti. Son el ateş edilene kadar Salih Memişoğlu hayattaydıö dedi. Sanık Öztürk'de tanığın beyanlarını reddetti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyanın mütalaasını açıklaması için savcıya gönderilmesine karar verdi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Öztürk Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken,

taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen müşteki Osman Özgölet Sanık Mustafa Öztürk firmayla, alandaki işletmeler hakkında bilgi almaya çalıştı. Olayın gerçekleştiği gün sanık Mustafa Öztürk alana gelmişti. Sanığı ölen kişiyle birlikte ofise giderken görmüştük. Olayı tam net olarak hatırlamıyorum, Ömer Bey koluma düştü. Ben toplamda 3 tane operasyon geçirdim ve halen de vücudumun bazı yerlerinde kurşun mevcut. Sanık beni de öldürmeye çalışmıştır. Ben yere düştükten sonra tekrar doğrudan bana karşı ateş edildiğini hatırlıyorum. Yanlışlıkla bana doğru ateş etmedi hedef gözetmek suretiyle ateş etti. Çünkü kurşunlar başıma gelmişti dedi. Müşteki Özgölet soru üzerine sanığın önce Salih Memişoğlu'na, daha sonra Ömer Faruk Zengin'e ve kendisine ateş ettiğini söyledi.

OLAY BİRDEN BİRE CERAYAN ETTİ

Tanık olarak dinlenen Ömer Faruk Çınar ise maktul Salih Memişoğlu'nun yanında çalıştığını belirterek Olay sırasında Salih Bey ve sanık Mustafa bizim ofisimize doğru geçtiler. Ben de ofiste çalışıyordum. Salih Bey ve Mustafa Öztürk sohbet ediyorlardı. Ben de çay servis ettim ve geri döndüm. Mustafa Öztürk daha sonra silahını çekerek Salih Bey'in göğsüne bir el ateş etti sonrasında Ömer ve Osman Özgölet'e ateş etti. Osman Özgölet'e yaklaşık 4-5 el ateş etti ama Ömer Zengin'e kaç el ateş ettiğini görmedim. Ben kendimi dışarıya attım, camdan gördüğüm kadarıyla Mustafa Öztürk, Salih Bey'in kafasına bir el daha ateş etti. Son el ateş edilene kadar Salih Memişoğlu hayattaydı. Sonrasında da olay yerinden uzaklaştı. Salih Memişoğlu ve Mustafa Öztürk konuşurken öncesinde çok sakinlerdi. Olay birden bire cereyan etti. Salih Memişoğlu çok sakindi ifadelerini kullandı.

SANIK TANIK YALAN SÖYLÜYOR

Söz alan sanık Mustafa Öztürk ise Tanık yalan söylüyor. Olay anındaki kamera kayıtlarının izlenmesini istiyorum. Ben tanığı tanımıyorum. İki kişinin ismini saklıyorlar. Biz içeride 8 kişiydik ve içeriye girmeden önce 3 kişi içerideydi. Biz Salih Memişoğlu'yla ofise girdikten sonra diğerleri girdi. Ben katılanlardan davacıyım. Beni planlı olarak ofise çekmişlerdir şeklinde konuştu. Müşteki Osman Özgölet ise Her ne kadar sanık ifadesinde ofiste bulunanların silahlı olduğunu kendisine plan kurulduğunu ifade ediyorsa da ofiste kimsede silah yoktu. Plan da yapan kendisidir. Bir hafta önce olay yerine gelip keşif yaptığı aşikardır dedi.

YETİM BIRAKTIKLARININ AHI ÜZERİNDE OLSUN

Maktul Ömer Faruk Zengin'in yakını Fatma Rukiye Zengin ise Türk adaletine güveniyorum. Öbür dünyada iki elim yakasındadır, yetim bıraktıklarının ahı üzerinde olsun diye konuştu. Sanık Mustafa Öztürk'ün avukatı mahkeme heyetinin olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, dosyaya bir yenilik katmayacağı ve yargılamayı uzatacağı gerekçesiyle olay yerinde keşif talebini reddetti. Sanık Mustafa Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Mustafa Öztürk'ün Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde Salih Memişoğlu'nu, Ömer Faruk Zenginer'i silahla ateş ederek öldürdüğü ve 4 kişiyi de silahla ateş ederek yaraladığı anlatılıyor. İddianamede şüpheli Öztürk'ün çocukları

Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün eylemlere iştirak ettiği ve Satılmış Güneş ile Mehmet Güneş'in de eylemine yardım ettiği öne sürülüyor. İddianamede sanık Mustafa Öztürk'ün Tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, Kasten öldürme suçundan da müebbet hapsi isteniyor. Ayrıca Mustafa Öztürk'ün 4 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 36 yıldan 60 yıla kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün Tasarlayarak öldürme suçuna yardım suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, Satılmış Güneş'in ve Mehmet Güneş'in ise Tasarlayarak öldürme suçuna yardım 15'er yıldan 20'şer yıla kadar cezalandırılması talep ediliyor.

SALİH MEMİŞOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA TANIK SON EL ATEŞ EDİLENE KADAR MEMİŞOĞLU HAYATTAYDI
SALİH MEMİŞOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA TANIK SON EL ATEŞ EDİLENE KADAR MEMİŞOĞLU HAYATTAYDI
SALİH MEMİŞOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA TANIK SON EL ATEŞ EDİLENE KADAR MEMİŞOĞLU HAYATTAYDI
SALİH MEMİŞOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA TANIK SON EL ATEŞ EDİLENE KADAR MEMİŞOĞLU HAYATTAYDI

Mustafa Öztürk, Bilişim, Mahkeme, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SALİH MEMİŞOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA TANIK SON EL ATEŞ EDİLENE KADAR MEMİŞOĞLU HAYATTAYDI - Son Dakika


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