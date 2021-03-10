Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı - Son Dakika

Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı

10.03.2021 14:17
Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı, System.String[]

Çekmeköy'de meydana gelen silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mustafa Ö. isimli şahsın, Salih Memişoğlu'na ait bir dükkanda işletmecilik yaptığı ve kısa süre önce ayrıldığı ortaya çıktı. Saldırganın, Memişoğlu'nun ofisine gelerek alacak verecek tartışması sonrası silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Çekmeköy Çatalçeşme Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir hayvanat bahçesinde dün 13.30 sıralarında meydana gelen olayda Mustafa Ö. isimli şahıs işletmeye gelerek, tartıştığı ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve yanındaki arkadaşı Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö.'ye kurşun yağdırmıştı. Yaşanan olay sonrası Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetmiş, Osman Ö. İse yaralanmıştı. Durumun ekiplere bildirilmesi sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

ARALARINDA ALACAK VERECEK MESELESİ VARDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde edinilen bilgilere göre, hayvanat bahçesinde bulunan bir dükkanda işletmecilik yapan Mustafa Ö.'nün daha sonra buradan ilişkisi kesildi. Aralarında bu sebepten dolayı alacak verecek meselesi çıktığı iddia edilen Mustafa Ö., dün hayvanat bahçesine geldi.

RASTGELE KURŞUN YAĞDIRDI

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadesine göre, Mustafa Ö., Salih Memişoğlu'yla hayvanat bahçesinin ofisinde konuşmaya başladı. Çıkan tartışmada Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu'na daha sonra da rastgele ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö.'ye kurşun yağdırdı.

Öte yandan olay yerinden geldiği otomobille kaçan Mustafa Ö.'yü yakalamak için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Salih Memişoğlu ünlülerin hocası olarak da biliniyordu;

Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı
Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı
Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı
Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı
Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı

Çekmeköy, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı - Son Dakika


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