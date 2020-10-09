Salih Özcan, Almanya U21 Milli Takımı'na önemli katkı sağladı - Son Dakika

Salih Özcan, Almanya U21 Milli Takımı'na önemli katkı sağladı

09.10.2020 23:51
Salih Özcan, Almanya U21 Milli Takımı'na önemli katkı sağladı, System.String[]

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu 9'uncu Grupta mücadele eden Almanya U21 Milli Takımı, Moldava U21'i 5-0 mağlup etti.

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu 9'uncu Grupta mücadele eden Almanya U21 Milli Takımı, Moldava U21'i 5-0 mağlup etti.

Almanya U21 Milli Takımı, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda Moldava U21 ile karşılaştı. Stadionul Zimbr'da oynanan mücadele 5-0 Almanya U21 Milli Takımı'nın üstünlüğü ile son buldu. 2018 yılında Almanya Genç Milli Takım'da yılın futbolcusu seçilen Bundesliga ekiplerinden FC Köln'de forma giyen Salih Özcan, 1 gol 1 asist ile takımına önemli katkı sağladı. Almanya U21 Milli Takımı'na galibiyeti getiren golleri 19 ve 25'inci dakikalarda Nmecha, 42'nci dakikada Salih Özcan, 67'nci dakikada Burkardt ve 90+2'nci dakikada Kother kaydetti. Almanya U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımda yer alan 1998 doğumlu Salih Özcan, Niklars  Dorsch ve Dennis Geiger'ın oyunu tamamen kontrol altında tuttuğunu ve takım arkadaşlarına sürekli asist yaptıklarını dile getirdi.

Salih Özcan, Almanya U21 Milli Takımı'na önemli katkı sağladı
Salih Özcan, Almanya U21 Milli Takımı'na önemli katkı sağladı

Almanya, Avrupa, Milli, U21, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Salih Özcan, Almanya U21 Milli Takımı'na önemli katkı sağladı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Kayıp olarak bildirilen 4 çocuk Kütahya'da bulundu Mesut Özil, Arsenal'den fesih bedeli olarak 15 milyon euro istedi Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor         
23:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum Türkçe konuşurken İngilizce ifadeler kullandığı için eleştirilen Şevval Şahin isyan etti: Linç yiyorum         
22:23
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor         
21:21
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi         
18:38
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu         
12:44
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 00:01:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Salih Özcan, Almanya U21 Milli Takımı'na önemli katkı sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei