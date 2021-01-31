Salih Özcan, "İnşallah bundan sonra sevinme zamanı bizde" - Son Dakika

Salih Özcan, "İnşallah bundan sonra sevinme zamanı bizde"

31.01.2021 21:19

Yukatel Denizlispor'un evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yeşil-siyahlı ekibin başkan yardımcısı Salih Özcan açıklamalarda bulundu.

Yukatel Denizlispor'un evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yeşil-siyahlı ekibin başkan yardımcısı Salih Özcan açıklamalarda bulundu. Özcan, herkesin elinden gelerek mücadele verdiğini ve kazandıklarını belirterek, "İnşallah bundan sonra sevinme zamanı" dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Salih Özcan, galibiyeti aldıkları halde Teknik Direktör Hakan Kutlu'nun babasının vefat emesinden dolayı fazla mutlu olmadıklarını belirtti. İkinci yarıya galibiyetle başladıklarını, bunun da devam edeceğini ve transfer çalışmalarının sürdüklerini belirten Özcan, "Zor bir dönemden geçtik, daha da geçmeye devam ediyoruz. İkinci yarıya galibiyetle başladık, inşallah bunun devamı gelecek. Biz bugün pek mutlu değiliz, hocamızın babası vefat etti. Onun acısını bir nebze olsun, hafiflettiysek ne mutlu bize. Arkadaşlar bugün elinden gelenini yaptı, hepsinden Allah razı olsun. İnşallah bunun devamı gelecek, biz inanıyoruz. Hepimiz zor günler geçiriyoruz, sizler de işin içerisindesiniz zaten neler çektiğimizi görüyorsunuz, çok üzüntüler yaşadık. İnşallah bundan sonra sevinme zamanı bizde diyoruz, inşallah bundan sonra daha iyi olacağız" dedi.

"ZAKARYA BERGDİCH'E ÇOK ŞANS VERDİK, İSTEDİĞİMİZ VERİMİ ALAMADIK"

Transferlerin katkı sağlayacağını ve forvet transferi yapacaklarını belirten Özcan, "Transfer için çalışmalarımız devam ediyor, son güne kadar transfer için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bir santrfor getirmeyi düşünüyoruz, gelen arkadaşlarımızın da bize katkı sağlayacağına inanıyoruz, daha iyi olacağız. Zakarya Bergdich'e çok şans verdik, biz istediğimiz verimi alamadık. O teknik kadronun bileceği bir iş biz onların bilgileri ve istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Şu anda bu kadro ile devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz/İHA)

Salih Özcan, İnşallah bundan sonra sevinme zamanı bizde
Salih Özcan, İnşallah bundan sonra sevinme zamanı bizde
Salih Özcan, İnşallah bundan sonra sevinme zamanı bizde
Salih Özcan, İnşallah bundan sonra sevinme zamanı bizde

Denizlispor, Salih Özcan, Transfer, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Salih Özcan, 'İnşallah bundan sonra sevinme zamanı bizde' - Son Dakika Spor


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