Salih Özcan'lı Almanya U21 Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Türk asıllı oyuncu Salih Özcan 'ın formasını giydiği Almanya U21 Milli Takımı, 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Hollanda 'yı 2-1'lik skorla geçerek adını finale yazdırdı. Almanya finalde Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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