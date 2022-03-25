Salih Özcan tercihini Türkiye'den yana kullandı! - Son Dakika
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Salih Özcan tercihini Türkiye'den yana kullandı!

25.03.2022 17:59
Salih Özcan tercihini Türkiye'den yana kullandı!

Bundesliga takımlarından FC Köln'de oynayan Salih Özcan A Türk Milli Takımını seçti.

Bundesliga takımlarından FC Köln'de oynayan Salih Özcan A Türk Milli Takımını seçti.

A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve bu tercih FIFA tarafından da onaylanan Salih'in Almanya'yı da temsil etme hakkı bulunuyordu. Bu sezon Almanya 1. Ligi'nde 25 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, U15'ten başlayarak U21'e kadar genç milli takım düzeyinde Almanya adına forma giymişti. Salih son olarak, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un o dönem başında olduğu Almanya Ümit Milli Takımı ile 2021 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Öte yandan Salih Özcan, A Milli Takımımızın 29 Mart'ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi.

"BANA VERİLECEK GÖREVLER İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Genç yıldız, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sevgili futbolseverler, geçtiğimiz bir kaç hafta benim için gerçekten son derece hareketli ve heyecanlı geçti. FC Köln ile şu ana kadar çok başarılı bir sezon geçiriyoruz ve önümüzdeki gerçekleştirmek istediğimiz birçok hedef var. Kişisel gelişimim sayesinde artık belli bir noktaya geldiğimi görüyorum ve bu aşamada artık karar verme zamanımın geldiğine inanıyorum. Doğduğum ülke olan Almanya için mi yoksa anne ve babamın, yani ailemin doğduğu ülke olan Türkiye için mi oynamalıyım? Geçtiğimiz haftalarda bu sorular hakkında yoğun bir şekilde düşünme vaktim oldu. Ailem ile defalarca konuştuk ve sonunda inanarak bu kararı verdim. Türkiye için oynamak istiyorum.

Bu karar, Almanya ve DFB ailesine olan saygımı hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Bu vesileyle, özellikle Almanya A Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick'e benimle yapmış olduğu güzel görüşmeler ve bana sağladığı perspektif için teşekkür etmek istiyorum. Bu sürecin şüphesiz en büyük başarısı U21 Avrupa şampiyonluğuydu. Bu şampiyonluğu o dönem teknik direktörümüz olan ve bugün yine bana aynı şekilde, Türkiye Milli Takımı için önemli olduğumu açıklayan Stefan Kuntz ile kazandık. Artık takımımız, taraftarımız ve ülkem adına her milli maçta, her şeyimi vereceğimi, Türkiye formasıyla sahaya çıkıp mücadele etmek için sabırsızlandığımı ve bundan dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim. Birçok başarıyı beraber elde edecek potansiyele sahip olduğumuzu görüyorum. Bu sebepten dolayı kararımı, daha önce böyle bir düşüncem olmasına sezon sonunda değil, şimdi vermenin daha doğru olacağını düşündüm. Son olarak; sezonun geri kalan yedi maçında FC Köln ile olabildiğince başarılı olmak istiyorum. Bunun için de kafamın karışık olmaması gerekiyordu. Vermiş olduğum karar neticesinde artık her şey çok daha net. Bana verilecek görevler için sabırsızlanıyorum" dedi.

(Sinan Karamurat/ İHA)

Salih Özcan tercihini Türkiye'den yana kullandı!

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Kaynak: İHA

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