SPOR Salih Özcan ve Bilgin Defterli'den SMA'lı Hümeyra'ya destek - Son Dakika

SPOR Salih Özcan ve Bilgin Defterli'den SMA'lı Hümeyra'ya destek

Kampaya katılıp destek olanlara Köln'de oynayan Salih Özcan ve Kadın Milli Futbol Takım eski oyuncusu Bilgin Defterli; ayakkabı, forma, futbol topu gibi hediyeler verecekler

İskender GÜNGÖR KÖLN (Almanya), (DHA) - Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası minik Hümeyra'ya Almanya Bundesliga ekiplerinden FC Köln forması giyen Salih Özcan ile Türkiye Kadın Milli Futbol Takım eski oyuncusu Bilgin Defterli'den destek geldi.

Antalya Muratpaşa'da yaşayan Şule ve Sinan Topal çiftinin 33 aylık kızları Hümeyra'ya SMA Tip-1 hastalık teşhisi konuldu. Tedavisi için gerekli 1 milyon 850 bin Euro'yu aile karşılayamayınca, Antalya Valiliği destekli yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada şu ana kadar tedavi için gerekli paranın yüzde 9'unun toplandığı belirtildi.

YURT DIŞINDAN KAMPANYAYA DESDEK GELDİ

Malatya kökenli olan Topal ailesine Almanya Bundesliga'nın FC Köln takımında oynayan Salih Özcan ile yine FC Köln'ün ve Türk Milli Kadın Futbol Takımı eski oyuncusu Bilgin Defterli, sosyal medya hesabından canlı yayınla destek verme kararı aldı. İki ünlü futbolcu, 5 Aralık Pazar günü saat 17.00-18.00 saatleri arası düzenleyecekleri yardım kampanyasına katılanlara sürpiz yaparak kendilerinin kullandığı ayakkabı, forma, futbol topu gibi hediyeler verecekler.

DEFTERLİ BU KONUDA DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ

Futbolcular, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) kampanya ile alakalı özel açıklamalarda bulundu. Bilgin Defterli, Salih Özcan ile birlikte Antalya'da SMA hastası olan Hümeyra kızımıza yardım kampanyası başlattık. ve biz bu yardım kampanyası ile birlikte tedavisini karşılamak için herkesi 5 Aralık Pazar günü olan canlı yayına davet ediyoruz. Bize ve küçük kızımıza destek olursanız seviniriz. Göndereceğiniz bir SMS bile bizim için çok önemli gerçekten. Yanımızda olmanızı ve kızımız Hümeyra'ya yardımda bulunmanızı ve bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Tabii ki bizim bu kampanyamız valilik destekli olacak. Lütfen siz de desteklerinizi küçük kızımız Hümeyra'dan esirgemezseniz bizi çok mutlu edersiniz diye konuştu.

ÖZCAN BİZ DE HÜMEYRA'YA YAPILAN KAMPANYAYI DESTEKLİYORUZ

Salih Özcan ise açıklamasında, Biz de bu kampanyayı destekliyoruz. Pazar günü canlı yayında Bilgin ablayla sizleri de bekliyoruz dedi.

ANNE ŞULE TOPAL HÜMEYRA İKİ KİLO DAHA ALIRSA TEDAVİ ŞANSINI KAYBEDECEK

Hümeyra'nın annesi Şule Topal, kızının 13.5 kiloya ulaşmadan bu ilacı alması gerektiğini bildirdi. 2,5 yaşındaki çocuğunun tedavi olabilmesi için aç bırakmak zorunda kaldığını ifade eden anne Şule Topal, şunları söyledi

Hümeyra'nın tedavi şansını kaybetmemesi için kilo aldırmamaya çalışıyorum. Hümeyra'ya kilo aldırmayacak yiyecekler yediriyoruz. Hümeyra açlıkla da imtihan veriyor, iki kilo daha alırsa tedavi şansını kaybedecek.

TEDAVİ DUBAİ'DE OLACAK

Tedavi için 1 milyon 850 bin Euro'nun hayırseverlerden gelmesi durumunda Hümeyra'nın tedavisi Dubai'de yapılacak. Öte yandan Şule ve Sinan Topal çiftinin NCL Tip-2 tanısı konulan 6 yaşında Aysima isimli yürüyemeyen, yatağa bağımlı bir çocukları daha bulunuyor.