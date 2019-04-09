Salih Özden, Belediye Başkan Yardımcısı Oldu
19 dakika önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Meclis üyesi Salih Özden'in Başkan Alim Işık tarafından, Kütahya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği bildirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Meclis üyesi Salih Özden'in Başkan Alim Işık tarafından, Kütahya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği bildirildi.
Özden, 5 yıldır Kütahya Belediye Meclisi'nde MHP Grup Başkanlığı görevini yürütmüştü.
Salih Özden, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde de MHP'nin meclis listesinde birinci sıradaydı.
Özden'in yeni görevine başladığı öğrenildi. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:56 Kaynak: İHA
"Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü!
25 Yılda 3 Farklı Partiden 5 Kez Aday Olan MHP'li İsim, Belediye Başkanı Seçildi
Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da Fark 29 Binden 14 Bine Düştü
Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum