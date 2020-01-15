Salih Sinan Gürtunca 10 yıllık davayı kazandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Salih Sinan Gürtunca 10 yıllık davayı kazandı - Son Dakika Magazin

Salih Sinan Gürtunca 10 yıllık davayı kazandı

24 dakika önce

ÇELİK Manolyalar (Steel Magnolias) oyununu Türkçeye çeviren Salih Sinan Gürtunca'nın Tiyatro Kare'nin sahibi Nedim Saban ile İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'e açtığı dava karara bağlandı.

Salih Sinan Gürtunca 10 yıllık davayı kazandı, System.String[]

ÇELİK Manolyalar (Steel Magnolias) oyununu Türkçeye çeviren Salih Sinan Gürtunca'nın Tiyatro Kare'nin sahibi Nedim Saban ile İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'e açtığı dava karara bağlandı.


Gürtunca, 10 yıl önce çevirisini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle Saban ile Ergen'e dava açmıştı. Mahkeme, kararında "Çelik Manolyalar"ın çevirisinin davalıların oyununda kısmen kullanıldığını belirtti. Oyunun davalılar tarafından sahnelenmesinin önlenmesine karar verildi.

Mehmet Ergen, Nedim Saban, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:30 
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