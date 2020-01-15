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Salih Sinan Gürtunca 10 yıllık davayı kazandı
24 dakika önce
ÇELİK Manolyalar (Steel Magnolias) oyununu Türkçeye çeviren Salih Sinan Gürtunca'nın Tiyatro Kare'nin sahibi Nedim Saban ile İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'e açtığı dava karara bağlandı.
ÇELİK Manolyalar (Steel Magnolias) oyununu Türkçeye çeviren Salih Sinan Gürtunca'nın Tiyatro Kare'nin sahibi Nedim Saban ile İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'e açtığı dava karara bağlandı.
Gürtunca, 10 yıl önce çevirisini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle Saban ile Ergen'e dava açmıştı. Mahkeme, kararında "Çelik Manolyalar"ın çevirisinin davalıların oyununda kısmen kullanıldığını belirtti. Oyunun davalılar tarafından sahnelenmesinin önlenmesine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:30
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