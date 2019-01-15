Son Dakika Haberleri: Salih'ten 'İran ile ilişkileri güçlendirme' vurgusu

Salih'ten 'İran ile ilişkileri güçlendirme' vurgusu

42 dakika önce

Irak Cumhurbaşkanı Salih, İran ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bunun bölgenin güvenlik ve istikrarı için gerekli olduğunu söyledi.

Salih'ten 'İran ile ilişkileri güçlendirme' vurgusu, System.String[]
Irak Cumhurbaşkanı Salih, İran ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bunun bölgenin güvenlik ve istikrarı için gerekli olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:04 

Berhem Salih, İran, Ekonomi
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