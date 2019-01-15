Salih'ten 'İran ile ilişkileri güçlendirme' vurgusu
42 dakika önce
Irak Cumhurbaşkanı Salih, İran ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bunun bölgenin güvenlik ve istikrarı için gerekli olduğunu söyledi.
Irak Cumhurbaşkanı
Salih, İran
ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bunun bölgenin güvenlik ve istikrarı için gerekli olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:04
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