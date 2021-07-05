Salih Uçan: Beşiktaş'ın hedefi kupa kazanmaktır, benim de hedefim bu

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan, "Her şeyin en güzelini başarabilmeyi istiyorum. Alanya'da bunu başardım. Beşiktaş'ın hedefi kupa kazanmaktır, benim de hedefim bu. Beşiktaş formasını sahiplenmek ve oynamak istiyorum. Formayı aldığımda sonuna kadar götürmek istiyorum" dedi.

Beşiktaş, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile başladı. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Salih Uçan, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş forması giyeceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Uçan, "Çok mutluyum. Güzel bir sezon geçirdim Alanya'da. Alanya kararımın ne kadar doğru olduğunu Beşiktaş formasını giyerek göreceğim. Benim için yeni bir macera başlıyor. Hem benim hem de kulüp tarafından doğru tercih olur. Güzel günler beni bekliyor" diye konuştu.

"SAKATLIKLA İLGİLİ BİR SORUNUM KALMADI " Aytemiz Alanyaspor forması giyerken yaşadığı sakatlığın etkilerinden tamamen kurtulduğunu vurgulayan deneyimli oyuncu, "Sakatlıkla ilgili bir şeyim kalmadı. Bir iz bulunuyor. Onun dışında 1 ay sonra geçecek bir durumdu. Hiçbir sorun ya da bir ağrım yok. Ümit ediyorum ki oynayabildiğim kadar oynarım, takımıma gol ve asist katkısı veririm. Her şeyin en güzelini başarabilmeyi istiyorum. Alanya'da bunu başardım. Beşiktaş'ın hedefi kupa kazanmaktır, benim de hedefim bu. Beşiktaş formasını sahiplenmek ve oynamak istiyorum. Formayı aldığımda sonuna kadar götürmek istiyorum" ifadelerini kullandı."ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECAN VERİCİ"Beşiktaş formasını Şampiyonlar Ligi'nde de giyebileceği için heyecanlı olduğunun altını çizen Salih Uçan, "Heyecan verici. Çok güzel olacak benim için. Daha önce Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. İnşallah Beşiktaş formasıyla da oynarım, takıma katkı sağlarım. Şampiyonlar Ligi çok güzel bir arena. İnşallah başımız dik bir şekilde o maçlara çıkar, güzel sonuçlar elde eder, ülkemizi gururlandırırız" şeklinde konuştu."ONLARLA FORMA YARIŞINA GİRMEK BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL " Atiba Hutchinson ve Josef de Souza gibi isimlerle forma yarışına gireceğinin hatırlatılması üzerine ise 27 yaşındaki orta saha, "Çok değerli isimler. Beşiktaş'a katkı vermiş, şampiyonluk yaşamış oyuncular. Onlarla birlikte forma yarışına girmek benim için çok güzel. Daha önce dünya yıldızı diyebileceğim birçok takım arkadaşım oldu. Bu oyuncularla birlikte mücadele edecek olmak bana mutluluk veriyor. Onların profesyonelliklerini ve arkadaşlarını görmek kendimi şanslı hissettiriyor" yorumunu yaptı."ŞAMPİYONLAR LİGİ VE SERGEN HOCA, BENİM İÇİN BİR ETKEN OLDU"Beşiktaş'a transfer olma süreciyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Uçan, "Transfer süreci kolay olmadı. Alanya'da güzel 2 sene geçirdim. Diğer takımlar da beni istedi, onlara da teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ı tercih etmemde çok fazla sebep var. Buca zamanında da beni istemişlerdi. O zaman olmamıştı. Kısmet bu zamanaymış. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi ve Sergen hoca olması benim için bir etken oldu. Onun için tercih ettim" dedi."8 NUMARA POZİSYONUNDA KENDİMİ RAHAT HİSSEDİYORUM"Alanyaspor'da çok farkı mevkilerde görev almasına rağmen en çok 8 numara pozisyonunda rahat ettiğini kaydeden Salih Uçan, "6 numara da 8 numara da 10 numara da oynadım. Kendimi en iyi hissettiğim yer, 8 numara. Ben mücadele etmeyi ve top kapmayı seven bir oyuncuyum. Çift yönlü oynayan bir kişiliğim var. Ceza sahasına girmeyi ve kendi ceza sahamızdan top çıkarmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.Roma'dan takım arkadaşı olan Adem Ljajic ile ilgili olarak ise tecrübeli oyuncu, "Roma'dan takım arkadaşım. Daha henüz kendisini görmedim. Adem iyi bir çocuk. Burada buluşmamız iyi oldu" diye konuştu.

Öte yandan Salih Uçan, Beşiktaş'ta da 8 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.