Salih Uçan'dan Galatasaray itirafı!

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan, sezon başında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak Alanyaspor tercihinin kendisi için daha doğru olduğunu söyledi.



A Spor'a açıklamalarda bulunan Uçan, "Galatasaray'dan teklif aldım ancak benim bu sezon oynamam gerekiyordu. Bu sene benim için çok önemliydi. O yüzden Alanyaspor tercihim daha iyi oldu. En azından sahada bulunuyorum ve kendimi gösteriyorum" dedi.



Yetenekli futbolcu ayrıca yeniden Avrupa ve büyük takımlarda oynama hedefinin olduğunun da altını çizdi.



